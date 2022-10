"El instinto de rebaño en Westminster es muy poderoso y, cuando el rebaño se mueve, se mueve". Así se despedía Boris Johnson del cargo en julio, con un discurso en el que criticó la revuelta entre los diputados conservadores que acabó con su mandato. Ahora, Johnson sueña ya con que este "rebaño de Westminster" se mueva a su favor: no se ha pronunciado en público todavía, pero ya planea su retorno al número 10 de Downing Street, según han desvelado sus aliados a la prensa británica.

La precipitada salida de Liz Truss del Gobierno ha acelerado los acontecimientos políticos en una semana en que los conservadores buscaban entre bastidores una figura de consenso para reemplazar a una líder incapaz de gestionar el Reino Unido. Esa figura bien podría ser Johnson y, aunque a muchos les suene a broma, el complot para su regreso está en marcha.

El viernes, ya eran tres los ministros del gabinete de Truss que declaraban su apoyo al ex primer ministro, y los diputados conservadores sopesan este fin de semana por quién decantarse. La cuestión está entre Rishi Sunak, el exministro de Economía que alentó la emisión de cartas pidiendo la salida de Johnson en julio; o Penny Mordaunt, que de momento cuenta con menos apoyo, pero serviría para cerrar de una vez por todas este dramático capítulo.

La profesora de Política británica de la Universidad de Leeds Victoria Honeyman cree que una hipotética victoria de Johnson es poco probable, pero no imposible. "Hay conservadores que se horrorizan con la idea del regreso de Johnson, alguno ya ha dicho que se iría del partido. El mero hecho de que llegue a la campaña es increíble. Los tories ya no solo miran a la economía, sino a los escándalos, la estabilidad parlamentaria y no hay que olvidar que sus propios diputados lo echaron por algo. Pero los conservadores están desesperados y la desesperación puede hacerte hacer cosas extrañas".

"Es extraordinario que se esté hablando de Johnson otra vez. Tiene a su favor que es el único candidato que puede decir que tiene un 'mandato' del pueblo porque ganó las elecciones de 2019 con un programa electoral. Por otro lado, parece que se ha olvidado por qué dimitio. Me parece extraordinario que puedan ponerse en la tesitura de llevar al poder a alguien que no hace más que sembrar el caos", señala el profesor de la Universidad de Sussex Paul Webb.

La desesperación de los tories

Si el ex primer ministro logra recaudar los 100 avales necesarios para disputarse el liderazgo con Sunak el lunes, las posibilidades de su victoria se multiplicarán porque "goza de gran popularidad entre los miembros del partido", destaca Webb. Y muchos añoran a ese Johnson que en 2019 logró 365 diputados en un momento en que las encuestas pronostican la pérdida de un centenar de escaños.

Los rumores de su vuelta son el síntoma de la desesperación de los conservadores, dispuestos a cuaquier cosa con tal de evitar unas elecciones. La oposición laborista ya exige un adelanto electoral porque le sonríen las encuestas, y el 60% de los británicos cree que ha llegado el momento de acudir a las urnas, en gran medida porque desechan la idea de que solo 170.000 personas elijan al gobierno de un país de más de 67 millones. Pero, como apunta la profesora Honeyman, el partido está dispuesto a pagar ese precio. "El público no va a aceptarlo, pero puede que no les moleste porque se enfrentan a una gran pérdida en unas elecciones y lo que buscan los tories es controlar la situación".

08.42 min Las Mañanas RNE con Íñigo Alfonso - Dimisión de Liz Truss: "Da igual quien lidere el Partido Conservador, seguirá dividido" - Escuchar ahora

Webb y Tormey destacan que el sistema de elección de los conservadores está establecido por la Constitución. No obstante, el profesor Webb sí habla del descontento del público: "Este tipo de evasión del proceso democrático no va a sentar bien y, aunque los tories tienen derecho a hacerlo así, no va a ser aceptado". "De todos modos, hay mucha gente que no desea que unas elecciones paralicen al país más tiempo", sostiene Tormey.

Sea como fuere, el partido malherido desde el referéndum del Brexit necesita salir a flote con urgencia, aunque la economía será la prueba de fuego del próximo líder y es difícil que se recupere a medio plazo. De hecho, la agencia Moody's acaba de degradar su calificación para la economía del Reino Unido de "estable" a "negativa". "Si aguantan y dan la vuelta a la economía en 18 meses [fecha prevista para las próximas elecciones] y evitan una época de austeridad, tienen opciones. Pero han de tener mucho cuidado", señala Honeyman.

Y pese a la tormenta, los analistas recuerdan que, históricamente, los conservadores siempre han sabido recuperarse, aunque para eso necesiten pasar a la oposición. "Es el partido más antiguo en Europa occidental y tiene un gran instinto de supervivencia, lo resolverán sea como sea", dice Tormey.

Así que con o sin Johnson, los tories maduran ya qué rumbo tomar mientras sobrevuela la peligrosa despedida del ex primer ministro pronunciada en el Parlamento hace apenas tres meses. ¿Hasta la vista, baby?