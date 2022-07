El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado que abandona su cargo después del goteo de dimisiones por parte de miembros de su Gobierno. Tras la sonada renuncia de los ministros de Economía y Sanidad por perder la confianza en el líder británico poco después de conocerse que había nombrado al conservador Christopher Pincher pese a haber sido informado sobre las acusaciones por abusos sexuales al legislador, más de 50 compañeros de partido, desde secretarios a ayudantes y cargos palamentarios, han abandonado sus puestos.

Johnson, que ya salió debilitado tras sobrevivir el mes pasado a la moción de confianza impulsada por su partido y ahora se ha enfrentado a la mayor crisis política desde su llegada al poder en 2019 que le ha obligado a salir del número 10 de Downing Street. Tras la dimisión de Theresa May por la crisis del 'Brexit', Johnson conquistó al electorado prometiendo ejecutar la salida del Reino Unido de la Unión Europea con o sin acuerdo con los Veintisiete.

Desde entonces, varios escándalos han ido salpicando su mandato, socavando la popularidad del candidato que hace apenas tres años cosechó la aplastante victoria electoral a la que todavía se aferra. Estos son algunos de los asuntos que han perjudicado políticamente a Johnson.

Sin embargo, en 2017 ya tuvo que dimitir al ser señalado por acosar a un remero olímpico . Eso sí, Theresa May lo rescató poco después y llegó a convertirse en el encargado de las relaciones con la Unión Europea.

Pincher habría manoseado a dos hombres en un club privado de Londres asociado al Partido Conservador : "Bebí demasiado, me he avergonzado a mí mismo y a otras personas, pido disculpas", declaró.

Un informe elaborado por Sue Gray puso de manifiesto la celebración una serie de fiestas ilegales , detallando casos de consumo excesivo de alcohol que provocaron una pelea e incluso vómitos por parte del personal. El Parlamento sigue investigando si Johnson engañó a los legisladores en repetidas ocasiones cuando negó una y otra vez estar al tanto de las fiestas ilegales . Johnson ha alegado que en aquel momento creía sinceramente que las reuniones no infringían la ley, pero acepta ahora que se equivocó.

Por último, otro legislador 'torie' ha sido detenido como sospechoso de violación, agresión sexual y otros delitos . Fue puesto en libertad bajo fianza en mayo, pero no ha sido identificado en los medios de comunicación para proteger la identidad de la presunta víctima.

La polémica reforma del apartamento del primer ministro

Tras la reforma del piso de Johnson en Downing Street, dirigida por un diseñador famoso y que incluía papel pintado dorado, la comisión electoral británica multó a los conservadores con 17.800 libras por no informar correctamente de una donación que habían recibido para pagarla.



El asesor de ética de Johnson criticó posteriormente al primer ministro por no haber revelado algunos de los mensajes intercambiados con el donante. Sin embargo, concluyó que Johnson no había mentido intencionadamente sobre los mensajes.