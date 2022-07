Las reacciones van más allá de las islas británicas. Desde el Kremlin han asegurado este jueves que los informes de que Johnson renunciaría en breve como primer ministro le preocupaban poco. "A él (Johnson) no le gustamos, no nos gusta él tampoco", ha aseverado su portavoz, Dmitry Peskov, para después declarar que espera que "algún día" al Gobierno británico lleguen políticos que entiendan "la conveniencia de resolver los problemas a través del diálogo".

También desde Ucrania se han pronunciado al respecto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha hablado con Boris Johnson a través de una llamada telefónica en la que le ha expresado su agradecimiento por el apoyo a su país desde los primeros días de la invasión rusa. Además, el mandatario ha recalcado que no duda que el apoyo de Reino Unido seguirá tras la dimisión de Johnson.

El asesor presidencial, Mykhailo Podolyak, ha agradecido a Johnson su liderazgo al "asumir la responsabilidad en los momentos más difíciles" y "ser el primero en llegar a Kiev, a pesar de los ataques con misiles". "Gracias por darte cuenta de la amenaza del monstruo de Rusia y estar siempre al frente para apoyar a Ucrania", ha expresado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“To be a leader – to call ���� evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting ����. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG“