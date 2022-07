El ministro de Ciencia británico, George Freeman, quien ha presentado este jueves su dimisión por "el caos" en el Gobierno británico ha afirmado que Johnson "finalmente ha hecho lo decente" y ha recalcado que ahora debe "disculparse" con la reina Isabel II y permitir a la monarca que nombre a alguien "para que el Partido Conservador pueda elegir un nuevo líder de forma adecuada".

“Yes. We need Ministers back at their desks.



Now PM has finally done the decent thing he needs to hand in the seals of office, apologise to Her Majesty, allow her to appoint a Caretaker under whom Ministers can serve, so the Conservative Party can choose a new leader properly. https://t.co/vcOb1pvrx1“