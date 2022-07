En su carta de dimisión al primer ministro, el ministro de Finanzas ha asegurado que ha llegado a la conclusión de que "no podemos continuar así" y ha indicado que "el público espera con razón que el Gobierno se lleve a cabo de manera adecuada, competente y seria".

"Reconozco que este puede ser mi último trabajo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estos estándares y es por eso que dimito", ha añadido en el texto, en el que ha señalado los "enormes desafíos" a los que se enfrenta Reino Unido. Sunak ha recalcado que la gente está "lista para escuchar la verdad".

My letter to the Prime Minister below.