Tras conocerse que tanto Johnson como Sunak serán multados, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha exigido que ambos "deben dimitir" por haber violado la ley y "mentido repetidamente a los británicos".

"Los conservadores están totalmente desacreditados para gobernar. Reino Unido merece algo mejor", ha aseverado Starmer a través de su cuenta en Twitter.

“Boris Johnson and Rishi Sunak have broken the law and repeatedly lied to the British public.



They must both resign.



The Conservatives are totally unfit to govern. Britain deserves better.“