El primer ministro británico, Boris Johnson, superó este lunes la moción de confianza interna en el Partido Conservador, pero su futuro político no está garantizado. Le esperan, en el mejor de los casos, dos años de legislatura con un partido muy dividido, con una popularidad a la baja por los escándalos del partygate y la inflación, y con una oposición crecida.

Johnson se ha propuesto "pasar página" y continuar con su acción de gobierno, pero los medios británicos son casi unánimes en su análisis: el primer ministro sale "herido" o "debilitado". Algunos diarios, como The Mirror, se atreven a vaticinar que solo durará un año en el cargo. Tobias Ellwood, diputado conservador y presidente del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, considera que su dimisión es "cuestión de meses".

"Cuando tantos de tus compañeros votan contra ti, aunque hayas ganado la mayoría, de hecho has perdido la confianza del partido", explica a RTVE.es Paul Webb, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex.

"Es una tormenta perfecta, el peor resultado para los conservadores - añade - porque si lo hubieran echado, podrían haber elegido un nuevo líder y construir confianza en torno a él antes de las próximas elecciones generales. Pero con un líder muy dañado, manteniendo su posición y rehusando marcharse, continuará la agonía para el partido y el Gobierno".

"No puede seguir así mucho tiempo", coincide Adam Cygan, profesor de Derecho Europeo en la Universidad de Leicester, quien destaca además que entre los 41 % que votaron en contra necesariamente hubo algunos de los propios ministros de Johnson o cargos del Gobierno. "El resultado es muy malo para él. Ya no tiene el control de su propio destino".

El profesor de Sussex recuerda que los conservadores han echado a sus líderes "incluso en tiempos de guerra". "Neville Chamberlain dimitió en 1940; Margaret Thatcher se marchó en medio de la primera guerra del Golfo. Algunos dicen que no va a pasar ahora, con la guerra de Ucrania, pero eso no casa con las tradiciones del partido".

Las elecciones parciales que pueden añadir presión

El reto más inmediato para Johnson llegará dentro de un par de semanas, el 23 de junio, en forma de elecciones parciales. Se renuevan los representantes en Wakefield, una plaza que los tories arrebataron a los laboristas en 2019, y en Tiverton y Honiton, tradicionalmente conservadoras.

Las encuestas muestran que Wakefield podría volver a manos laboristas y que los liberal-demócratas podrían acabar con la predominancia conservadora en las otras dos, o incluso ganar la mayoría. Las últimas elecciones locales ya mostraron que el partygate le había pasado factura a los candidatos conservadores.

"Los resultados enviarán un mensaje fuerte y harán que muchos en el Partido Conservador entren en pánico", vaticina Paul Webb, lo que puede precipitar la caída de Johnson.

Los conservadores pueden temer que se repita lo ocurrido en 1995 con John Major. El entonces primer ministro obtuvo el apoyo de 218 de los diputados conservadores frente a 111 en una moción interna, pero sufrió una abrumadora derrota en las generales ante el laborista Tony Blair.

Cygan considera que en la opinión pública británica hay un "cambio de actitud". "Los votantes no ven muchas respuestas a los asuntos básicos: la inflación, que es la más alta de los últimos 30 años, el precio de la gasolina, de la comida, el caos en los aeropuertos por falta de personal... La gente experimenta problemas en su vida diaria. No se puede culpar al Gobierno por todo, pero los votantes están empezando a ver esto como un asunto personal, y la gente ya no tiene confianza en Johnson, no se cree lo que dice".

El profesor de Leicester pone como ejemplo lo sucedido durante las celebraciones del Jubileo de la reina, en las que el público abucheó al primer ministro. "No eran izquierdistas, o manifestantes anarquistas, sino gente que iba a ver a la familia real, clase media, gente que apoya las instituciones, sus valores. Es muy difícil cuando pierdes a esos votantes naturales conservadores", advierte.

01.11 min Abucheos a Johnson por el 'Partygate' durante el Jubileo de Isabel II

Por contraste con Johnson, el líder laborista, Keir Starmer, carece de carisma, pero puede aparecer ante la opinión pública como una persona capaz, explica Webb. "Además, el gobierno conservador lleva ya 12 años y el electorado tiende a pensar que es momento de un cambio, todo eso puede beneficiar a la oposición laborista. De todas maneras, las elecciones generales están aún a dos años, y no podemos saber qué va a pasar", apostilla.