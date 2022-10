Johnson, Sunak o Mordaunt: los favoritos para suceder a Liz Truss en el Partido Conservador

Si hay un nombre que gana fuerza es el de Boris Johnson. Ni los escándalos durante su mandato, ni su sonada y reciente dimisión, han impedido que Johnson se sitúe como uno de los favoritos para sustituir a su propia sucesora. De hecho, según el el diario The Times, se espera que se presente a la contienda por el liderazgo.

"Está haciendo sondeos, pero se dice que cree que es una cuestión de interés nacional", ha asegurado Steven Swinford en su cuenta de Twitter.

“EXCLUSIVE:



I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr“