Después de que Truss haya anunciado su dimisión, el líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, ha exigido la convocatoria de elecciones generales.

"El Partido Conservador ha demostrado que ya no tiene mandato para gobernar. Después de 12 años de fracaso conservador, el pueblo británico se merece algo mucho mejor que esta puerta giratoria del caos", ha afirmado Starmer.

“After 12 years of Tory failure, the British people deserve so much better than this revolving door of chaos.



We need a general election, now.



My full statement: pic.twitter.com/NAQz70eVke“