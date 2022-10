Tras el discurso del nuevo ministro de Economía, la primera ministra ha asegurado que el Gobierno está trazando un nuevo rumbo para el crecimiento y ha subrayado la necesidad de estabilidad.

"Los británicos quieren estabilidad con razón. Por eso estamos abordando los serios desafíos a los que nos en el empeoramiento de las condiciones económicas", ha señalado Truss. "Hemos tomado medidas para trazar un nuevo rumbo de crecimiento que apoye y cumpla con las necesidades de las personas de todo Reino Unido", ha añadido.

“The British people rightly want stability, which is why we are addressing the serious challenges we face in worsening economic conditions.



We have taken action to chart a new course for growth that supports and delivers for people across the United Kingdom. https://t.co/P3yglx6efZ“