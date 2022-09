El Gobierno de Liz Truss ha anunciado este viernes una histórica bajada de impuestos en Reino Unido para afrontar el aumento en el coste de la vida y en la energía. La medida, la mayor acometida en los últimos 50 años, se enmarca dentro de un ambicioso "plan de crecimiento" y se pondrá en marcha sobre la renta a partir de abril de 2023.

El encargado de desgranar ante la Cámara de los Comunes (baja) el plan ha sido el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, quien ha afirmado que se rebajará "el tipo básico del impuesto sobre la renta al 19%" un año antes de lo previsto. En apenas unos meses, esto supondrá un recorte fiscal "para más de 31 millones de personas" y "se abolirá la tasa más elevada del 45%", ha asegurado.

“Our Growth Plan today puts more money back into the pockets of businesses and families.



Income Tax CUT

Stamp Duty CUT

National Insurance CUT

Business Taxes CUT

Additional Rate ABOLISHED

Alcohol Duty FROZEN



https://t.co/2F9VgzXW7j