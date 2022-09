La nueva primera ministra británica ha elegido un gabinete en el que, por primera vez en la historia de Reino Unido, no habrá un hombre blanco que ocupe una de las cuatro carteras más importantes del país.

Truss ha nombrado a una de sus mayores aliadas, Therese Coffey, como ministra de Salud y viceprimera ministra. Coffey fue ministra de Trabajo y Pensiones bajo el mando de Johnson y estuvo muy involucrada en la campaña de las primarias de Truss. Como ministra de Salud tendrá que hacer frente a las enormes listas de espera en el sistema sanitario y los largos retrasos de las ambulancias, algo que la nueva primera ministra citó como una de sus principales prioridades en su primer discurso.

Para la cartera de Hacienda, la líder 'tory' ha elegido a Kwasi Kwarteng, un británico de origen ghanés que se ha convertido en la primera persona de raza negra en ocupar el cargo. Kwarteng ocupa el puesto de ministro de Hacienda en un momento en el que la economía británica está en declive, con altísimas facturas de gas y luz y una inflación que está en su nivel más alto en 40 años.

“The Rt Hon Kwasi Kwarteng MP @KwasiKwarteng has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury.#Reshuffle pic.twitter.com/6YQy0YuQPs“