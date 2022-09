En su primer discurso tras vencer las primarias 'tories', Truss se ha dirigido a Sunak, a quien ha recalcado que "hemos demostrado la profundidad del talento en nuestro partido". "Ha sido una campaña muy dura", ha afirmado.

El exministro de Economía ha dado las gracias a "todos los que votaron por mí en esta campaña" y se ha referido a los conservadores como "una familia". "Es correcto que ahora nos unamos a la nueva primera ministra, Liz Truss, mientras dirige el país en tiempos difíciles", ha indicado a través de su cuenta en Twitter.

“Thank you to everyone who voted for me in this campaign. I’ve said throughout that the Conservatives are one family. It’s right we now unite behind the new PM, Liz Truss, as she steers the country through difficult times.“

Asimismo, la nueva líder del Partido Conservador ha agradecido a Johnson -a quien se ha referido como "mi amigo"- su trabajo como primer ministro. "Tú llevaste a cabo el 'Brexit', acabaste con Jeremy Corbin, pusiste la vacuna e hiciste frente a Putin. Eres admirado desde Kiev hasta Carlisle", ha añadido.

Tras el anuncio del nuevo líder del partido, Johnson ha asegurado que está "orgulloso de haber sido el líder del Partido Conservador durante los últimos tres años" y dado la enhorabuena a Truss en su "decisiva victoria". "Sé que tiene el plan correcto para enfrentar la crisis del coste de vida, unir a nuestro partido y continuar el gran trabajo de unir a nuestro país. Ahora es el momento de que todos los conservadores la apoyen al 100%", ha señalado.

“Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.“