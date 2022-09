Incertidumbre y falta de confianza

La política británica post-Brexit se ha adentrado en un periodo de incertidumbre. Para convencer a las bases de su partido, Liz Truss ha intentado presentarse a sí misma como un líder fuerte y con las ideas claras, una nueva "Dama de Hierro", moldeada a imagen y semejanza de Margaret Thatcher, a la que ha imitado en atuendo e incluso en sus posados. Pero, una vez en el poder, puede que no sea suficiente.

A la izquierda, Margaret Thatcher en Rusia en 1987; a la derecha, Liz Truss en una visita a Ucrania en 2022. Daniel JANIN y Antonio BRONIC / AFP

Francis Ghilès cree que la política británica tocó fondo con Boris Johnson y que el Reino Unido ha perdido credibilidad internacional. Pero no espera que Truss la recobre.

"Johnson ha hecho un enorme daño, pero no es una cuestión de personalidades - explica el investigador del CIDOB - Si Truss fracasa, los propios diputados conservadores la echarán en seis meses, y esto se repetirá".

"El foco es el de una panda de locos pro-Brexit que han tomado el gobierno e intentan conservarlo - continúa - y en algún momento se estrellarán, tan simple como eso. El público no aceptará la crisis del sistema de salud, ni la subida de precios, y en los próximos meses va a haber problemas". "No sé lo que pasará, no hemos visto algo así en la historia del Reino Unido", concluye.