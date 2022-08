El consejero delegado de Ferrocarriles Nacionales, Andrew Haines, ha declarado este jueves a la BBC que las negociaciones son "lentas" y "dolorosas" a fin de superar los problemas. En tanto, Luke Chester, portavoz del sindicato TSSA ha dicho que "la realidad es que necesitamos resolver esta disputa sobre un aumento de sueldo que refleje el incremento del coste de vida que está afectando a la mayoría de la gente en este país".

Según los sindicatos, el Gobierno exige a las compañías ferroviarias que no ofrezcan incrementos salariales de más del 2 %, a pesar de que la inflación supera ya el 10 %.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, el índice de precios al consumo (IPC) del país se situó en julio en el 10,1 %, frente al 9,4 % del mes anterior, por lo que se sitúa en el nivel más alto en más de 40 años. El incremento respondió principalmente al alza de la electricidad y el gas, así como el transporte, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y del transporte, agregó la ONS.

“'The politics of the Conservative Party leadership election I fear is stopping this dispute from being resolved'

RMT General Secretary Mick Lynch spoke to #BBCBreakfast as half of Britain's train lines are closed with thousands of rail workers on strikehttps://t.co/kni7NLcUul pic.twitter.com/7Pfp65bTXP“