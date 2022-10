Liz Truss lleva poco más de cinco semanas en el cargo y ya se enfrenta a su primera crisis política por su gestión de la economía en un momento especialmente delicado para el Reino Unido. La primera ministra fue escogida en unas primarias convocadas en el Partido Conservador por la dimisión forzada de Boris Johnson, tras un mandato marcado por los constantes escándalos y la constante guerra interna que fragmenta al partido desde la victoria del Brexit. Cuarenta días después, Truss tiene los días contados y podría caer en las próximas semanas, de acuerdo con los analistas consultados por RTVE.es.

En su primer discurso como primera ministra, Truss prometió a los británicos "salir de la tormenta" económica que atraviesa el Reino Unido por las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y la salida de la Unión Europea. Para ello, formó un tándem neoliberal junto a Kwasi Kwarteng como ministro de Finanzas y número dos y prometió una reducción de la factura eléctrica y los impuestos, en un intento de mostrar un fuerte liderazgo en tiempos de crisis.

Treinta y ocho días después y tras varias rectificaciones en política económica, Truss ha destituido a Kwarteng, un movimiento "para salvar su propio pellejo", según destacan los profesores de política británica Adam Cygan, Paul Webb y Simon Tormey. "Hay mucho malestar en su partido, que opina que no estaban manejando bien la situación económica y, para mantenerse en el cargo, Truss ha sacrificado al 'cordero' Kwarteng", subraya el profesor de la Universidad de Leicester Simon Tormey.

En lo que va de año, la situación económica en el Reino Unido no ha hecho sino empeorar: la inflación no deja de crecer, la libra sigue sin recuperarse y el Banco de Inglaterra ha tenido que comprar deuda en busca de estabilidad. De hecho, los británicos han tenido ya cuatro ministros de Finanzas este 2022 y muchos se preguntan si no llegará un quinto. Ahora, Truss ha decidido mantener el impuesto de sociedades de Johnson al sostener que "servirá de pago para el plan fiscal a medio plazo", pero lo cierto es que supone un nuevo giro de guion que genera más desconfianza. "Ella defendió en campaña la retirada de este impuesto como pilar para fomentar la inversión y crear ese crecimiento que tanto menciona. Y todas las medidas económicas han sido su decisión", apunta el profesor de la Universidad de Leicester Adam Cygan.

Para Simon Tormey, esta crisis política a raíz del plan económico es una "crisis autoinfligida provocada por Truss y Kwarteng. De no ser por su incompetencia política, los mercados no se habrían hundido. El problema es que apostaron por políticas muy radicales sin consultar a los actores económicos, incluso cogió por sorpresa al Banco de Inglaterra. Por eso, los mercados están castigando al Gobierno".

Hunt, una concesión que amenaza a Truss

Truss ha nombrado a Jeremy Hunt, un prominente conservador que optó al liderazgo tory en 2019 y 2022 y con un perfil moderado capaz de generar confianza en los mercados, según apuntan los analistas, que coinciden en que Truss no va a sobrevivir a esta crisis. "Me sorprendería que siguiese en el cargo, desde luego no va a llegar a las elecciones que, según la norma, deberían celebrarse en 2024. Y no me extrañaría que Hunt se convirtiese en primer ministro, ya que será visto como una figura más moderada. Si Truss se va, el partido se pondrá de acuerdo para nominar a Hunt y se ahorrará las primarias, que es lo último que quieren", explica Paul Webb, de la Universidad de Sussex.

Para Tormey y Cygan, el nombramiento de Hunt supone un guiño y una concesión a la rebelión interna que viene gestándose en el seno del Partido Conservador en los últimos días. "Ha sido claramente impuesto sobre Truss, porque no comparte su ideología, incluso ha sido un rival. La opción más radical hubiera sido volver a Rishi Sunak `[el exministro de Finanzas de Johnson], una figura muy tecnocrática pero demasiado obvia. Al final, Hunt tiene una buena experiencia con los medios y no minará los esfuerzos de Truss. El drama cesará durante un par de semanas y tendremos una estabilidad que solo será una ilusión, porque en general ya se ha decidido que Truss es incompetente", apunta Tormey.

“La llegada de Hunt es una pequeña victoria para el ala descontenta del partido, pero los tories van a seguir conspirando“

Y es que la única certeza por ahora en una era política que cambia en cuestión de minutos es que la primera ministra ya intenta aferrarse al cargo a la desesperada. Por eso no sorprende que el viernes evitase responder a los periodistas que querían saber por qué no dimite, por qué no pide perdón y por qué no asume que los errores de su plan fiscal son suyos. Un "desastre" de rueda de prensa, según varios de sus compañeros.

"No me sorprendería que no siguiese el lunes", dicta Cygan. Webb y Tormey, por su parte, apuntan a que su destitución se puede producir en cuestión de semanas. El problema, señalan es que los tories están buscando la fórmula para no sepultar al partido por el camino. "Lo que están debatiendo ahora es a quién poner en el poder. Y el problema de Truss es que, haga lo que haga, ha perdido el control de su propio destino: va a tener críticas en el partido, en los mercados y en el público. La llegada de Hunt es una pequeña victoria para el ala descontenta, pero los tories van a seguir conspirando", dice Webb.