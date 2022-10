En su carta, Braverman también ha deseado suerte su sucesor. Apenas unas horas más tarde,Truss ha nombrado a Grant Shapps, antiguo ministro de Transportes durante el Gobierno del ex primer ministro Boris Johnson, como sucesor de Braverman.

“The Rt Hon Grant Shapps MP @grantshapps has been appointed Secretary of State for the Home Department @ukhomeoffice. pic.twitter.com/z1xKhgwVJW“