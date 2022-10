Las elecciones generales en Reino Unido se celebran como máximo cada cinco años. Tocarían en diciembre de 2024.

No obstante, con la crisis en el Partido Conservador y el caos en el Gobierno, las peticiones de adelanto de elecciones se suceden, y no solo de parte del líder de la oposición laborista, Keir Starmer. "Reino Unido no se puede permitir el caos de los tories - ha escrito Starmer en Twitter - Mi gobierno laborista dará la estabilidad y el liderazgo que se necesita. Por nuestra economía. Por el crecimiento. Por la gente trabajadora. Elecciones generales, ahora".

