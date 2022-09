El Reino Unido conocerá este lunes el nombre de su próximo primer ministro entre los dos candidatos que compiten para suceder a Boris Johnson tras su sonada dimisión. El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, y la titular de Exteriores, Liz Truss han estado inmersos en un intenso verano de campaña electoral en el que han jugado sus bazas para tratar de convencer a los alrededor de 160.000 afiliados del Partido Conservador que deciden en las urnas en manos de quién depositan el futuro próximo del país.

Como favorita parte Truss, la candidata que se mantuvo fiel a Johnson hasta su renuncia y que representa el ala más conservadora de los ‘tories’. Por el contrario, Sunak, es visto por algunos como el traidor que desató la cascada de dimisiones que acabó con la partida del primer ministro. Además, aunque ambos proceden de la misma formación, sus propuestas en asuntos clave, como la gestión económica, o su posible postura ante Europa pueden marcar la diferencia en una votación que aún no está decidida.

“La diferencia viene de la agresividad con la que aplicar impuestos como herramienta para atajar la inflación y de la rapidez con que deben aplicarse”, expone a RTVE.es el profesor de política británica de la Universidad de Liverpool David Jeffery. Truss, explica, ofrece reducciones significativas de impuestos para las empresas, así como revertir el reciente aumento de la Seguridad Social impuesto el pasado abril. Sunak, en cambio, cree que no es el momento para esta bajada porque el país no puede permitírselo.

"¿Por qué le va tan bien a Truss? En parte por sus políticas, pero también porque algunos conservadores se plantean que Sunak ha traicionado a Johnson y están claramente votando por una cuestión de confianza , no tanto porque piensen que Truss es maravillosa, sino porque no les gusta Sunak", dice Carter, que se pregunta, además, si el Partido Conservador está preparado para un primer ministro "no blanco".

Otros puntos fuertes y débiles de los candidatos

Para Jeffery, una de las fortalezas de Truss es que "no dice las cosas porque parecen que sean lo correcto, lo dice porque las cree". Su mayor debilidad, sin embargo, es que "a veces puede parecer poco seria". Rishi Sunak, por su parte, juega con la ventaja de ser visto como un líder hábil, serio y pulido, "que parece que podría ser primer ministro", aunque le persiguen una serie de dudas relacionadas con su alto estatus social, que plantean si realmente puede entender los problemas de la gente.

El exministro, pese a que intenta parecer un ciudadano normal, está casado con Akshata Murthy, la hija de un poderoso magnate de India, y juntos forman una de las parejas más ricas de Reino Unido.

Para Carter, la debilidad de Truss es su falta de carisma e inexpresividad. No es capaz de conectar con el público y "no impresiona por ser una gran oradora", dice. Mientras que Sunak, pese a las críticas que despierta su posición económica, se presenta como un candidato "más competente y pulido". "Si yo fuera un miembro conservador, incluso si me gustara ideológicamente el punto de vista de Truss, me preocuparía por darle mi voto porque no parece alguien que vaya a ganar un apoyo popular masivo de cara a las elecciones generales", apunta el profesor.

Webb, por su parte, apunta que “Truss parece destinada a ganar, ya que todos los sondeos de opinión muestran que está muy por delante de Sunak entre los miembros conservadores”. Sin embargo, recuerda, fue Sunak el más popular entre los diputados ‘tories’ en las votaciones para decidir qué dos candidatos pasarían a la ronda final.

"Aunque espero que los diputados 'tories' apoyen a cualquiera de los candidatos que gane, creo que muchos de ellos dudarán de su capacidad para gestionar bien la economía o para ganar las próximas elecciones generales. Si estos problemas se hacen evidentes, puedo prever que muchos diputados se volverán abiertamente críticos con ella durante el próximo año o dos", concluye Webb.

Sea cual sea el resultado, tras la votación de los militantes conservadores, el Reino Unido estrenará primer ministro del mismo partido político que el polémico líder al que sustituirán Sunak o Truss.