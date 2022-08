El aumento continuado de los costes de la energía y de los productos básicos ha obligado a los bares y pubs tradicionales de Reino Unido a realizar una llamada de auxilio al Gobierno. A través de una carta conjunta, le han pedido al Ejecutivo ayudas estatales específicas y urgentes al sector para evitar que el aumento desorbitado de los costes de la energía provoque daños irreversibles.

Entre las distintas medidas que solicitan se encuentra el establecimiento de un tope a los precios de la energía, ya empleado en los hogares británicos. La semana pasada, el organismo regulador de la energía anunció que el límite de precios para millones de hogares británicos aumentaría un 80%, hasta una media de 3.549 libras (4.131,44 euros) al año, a partir de octubre, pero no hay límite para las empresas, que han denunciado subidas de más del 300% en sus facturas de energía.

Seis de los mayores grupos de pubs del país afirman haber visto triplicadas o más sus facturas de energía este año, con una inflación en el Reino Unido que supera el 10% anual, máximo en 40 años y la tasa más alta de los países del G7. Algunos operadores de bares "nos están abandonando diciendo que su negocio ya no es viable", afirma William Lees Jones, director general del Grupo JW Lees.

En una carta dirigida al primer ministro Boris Johnson, los miembros de la junta directiva de la Asociación Británica de Cervezas y Pubs piden una pausa en los gravámenes, la introducción de un tope en el precio de la energía para las pequeñas empresas y ayudas adicionales para los pubs.

"Un gran número de bares cerrarán sus puertas para siempre"

Los bares, pubs y cervecerías representan a casi la mitad de los 47.000 negocios de Reino Unido. Sus representantes aseguran que se enfrentan a cierres y pérdidas de muchos puestos de trabajo en una industria que da empleo a 940.000 personas.

“El momento de actuar es ahora“

"A medida que se van renovando los contratos de precio fijo, la situación no hace más que empeorar. El momento de actuar es ahora", afirman en la carta los dirigentes de J.W Lees Brewery, Greene King, Admiral Taverns, St Austell Brewery, Drake and Morgan y Carlsberg Marstons. "Sin una intervención rápida y sustancial del Gobierno, no cabe duda de que asistiremos a un gran número de bares que cerrarán sus puertas para siempre, dejando a las personas sin trabajo durante una crisis del coste de la vida y a las comunidades sin su latido social".

"Mientras los gobiernos han puesto en marcha ayudas para los hogares ante la subida de los precios, las empresas están solas", denuncia Nick Mackenzie, director general del Grupo Greene King, que cuenta con 2.700 locales.

El aumento de las facturas de energía está golpeando a la industria justo cuando empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia de la COVID-19. "Tras haber sobrevivido a los retos sin precedentes derivados de la pandemia, los pubs y las cervecerías se enfrentan de nuevo a una amenaza existencial debido a circunstancias que escapan a su control", ha declarado Kevin Georgel, director ejecutivo de St Austell Brewery. "El coste de la energía amenaza con provocar la quiebra masiva del negocio".

01.17 min Reino Unido protagoniza una oleada de huelgas en diferentes sectores

En situación similar se encuentran otros negocios y sectores, con una oleada de huelgas en protesta por la inflación más alta de los últimos 40 años y una crisis que necesita soluciones urgentes.