Boris Johnson no se presentará a la carrera para suceder a Truss y Sunak se postula como primer ministro

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado este domingo que ha decidido no presentarse a las primarias para sustituir a Liz Truss como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido.

Johnson ha dicho en un comunicado que, a pesar de contar con el apoyo necesario de los diputados conservadores, ha llegado a la conclusión de que "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

Por su parte, el exministro británico de Economía Rishi Sunak ha confirmado su candidatura a las primarias del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss al frente de la formación y del Gobierno del Reino Unido.

Sunak avanza en la carrera por el liderazgo del partido y ya cuenta con el apoyo de 146 de los 357 parlamentarios conservadores. Johnson, antes de retirarse, ocupaba el segundo puesto con tan solo 57 avales, según el recuento de la cadena pública BBC, aunque el entorno del propio Johnson aseguraba que contaba con el apoyo de los 100 tories necesarios para presentarse a las primarias.

Todos los aspirantes tienen hasta las 14:00 horas (hora local) de mañana lunes para postularse de forma oficial.

Rishi Sunak ha dado a conocer su candidatura en su cuenta de Twitter, en la que afirma que el Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superar esta crisis y unir al Partido Conservador.

“The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK“