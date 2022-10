Aunque hay varios parlamentarios conservadores que han expresado su apoyo al regreso de Johnson, otros dejan claro que no quieren ningún retorno sorpresa. "Tenemos que dejar atrás el psicodrama de Boris Johnson", ha afirmado en declaraciones a la BBC el diputado Crispin Blunt, quien respalda a Shunak.

Blunt, quien se retirará en las próximas elecciones, ha señalado que si bien Johnson tiene talento, también tiene "una o dos" debilidades que hacen que no sea adecuada para las circunstancias actuales.

En la misma línea, el diputado Roger Gale ha recordado que el ex primer ministro todavía está bajo investigación por "potencialmente engañar a la Cámara". "Hasta que no se complete la investigación y sea declarado culpable o absuelto, no debería existir la posibilidad de que vuelva al Gobierno", ha opinado.

“We need to remember that Mr Johnson is still under investigation by the Privileges Committee for potentially misleading the House.



Until that investigation is complete and he is found guilty or cleared, there should be no possibility of him returning to Government.“