Claves de la dimisión de Starmer como primer ministro: qué ocurre ahora, quién puede sucederle y cuándo
- Keir Starmer dimite como primer ministro del Reino Unido
- El proceso de sustitución empezará el 9 de julio y podría terminar a finales de mes si Andy Burnham es el único candidato
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su renuncia al cargo y al liderazgo del Partido Laborista. El propio Starmer ha indicado los plazos para elegir a su sucesor, aunque eso es algo que depende de la Ejecutiva del partido.
Los laboristas quieren hacerlo lo más rápidamente posible para no ahondar en la crisis política. Si sólo hubiera un candidato, los plazos podrían acortarse y el nuevo líder del partido y primer ministro podría ser nombrado a finales de julio. En caso contrario, la situación puede alargarse al menos hasta septiembre.
Hasta el momento en que su sucesor sea nombrado, Starmer seguirá como primer ministro.
Comienzo del proceso el 9 de julio
Starmer, en su comparecencia en Downing Street para anunciar su renuncia, ha pedido al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario, pero a la vez ha puesto la fecha para el comienzo del proceso.
Starmer ha afirmado que el plazo para la presentación de nominaciones comenzará el 9 de julio, y que el proceso debería estar completado antes del receso del Parlamento en verano, que comienza el 16 de julio y se extiende hasta el 1 de septiembre.
Los candidatos a liderar el Partido y el Gobierno deben ser diputados y tener el apoyo de al menos el 20% del grupo parlamentario (81 diputados de los 403 que tiene actualmente en el Parlamento). Además, deben tener el apoyo de al menos el 5 % de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas, entre ellas al menos dos sindicatos, que representen en conjunto el 5 % de la afiliación, recuerda Efe.
Si sólo se presenta un candidato, para finales de julio podría haber un nuevo líder laborista, antes, por tanto, del regreso del periodo de sesiones el 1 de septiembre. Los medios británicos se refieren a esta posibilidad como una "coronación" del nuevo primer ministro.
Pero si se presenta más de un candidato, entonces el Partido Laborista debe celebrar primarias. Según Starmer, estas deberían tener lugar antes de la reapertura del Parlamento el 1 de septiembre. A finales de ese mes se celebrará en Liverpool el congreso anual del Partido Laborista.
Quiénes son los posibles sucesores
Andy Burnham, hasta ahora alcalde de Manchester, es el favorito de los diputados y las bases laboristas y el único hasta ahora que ha manifestado claramente su intención de suceder a Starmer.
Burnham ha dimitido como alcalde tras ganar el pasado viernes las elecciones para convertise en diputado por Makerfield y cumplir así con el requisito de ser miembro del Parlamento. Este mismo lunes tomará posesión del escaño.
Burnham ha confirmado en redes sociales que va a presentarse como candidato. La dimisión de Starmer, ha escrito, "marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable". "Yo me presentaré al cargo como parte de este proceso", ha añadido.
El ya exalcalde de Manchester ha asegurado también que "nos aseguraremos de que esta transición es un proceso positivo de renovación para nuestro partido y nuestro país".
Burnham ha gobernado Manchester desde 2017 y está considerado un candidato más a la izquierda que Starmer. Fue miembro del Parlamento entre 2001 y 2017 y formó parte del gobierno de Gordon Brown (2007-2010). Ya intentó liderar el partido en 2010 (perdió frente a Ed Miliband) y en 2015 (perdió frente a Jeremy Corbyn).
El principal rival de Burnham era el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió en mayo alegando pérdida de confianza en Starmer. Antes del anuncio de dimisión del primer ministro, Streeting había dicho que estaba dispuesto a sustituirle, pero este mismo lunes ha anunciado que respalda al exalcalde de Manchester como nuevo líder.
Otros candidatos con los que se ha especulado son Angela Rayner, exviceprimera ministra; Ed Miliband, ministro de Energía; el ex secretario de Estado para las Fuerzas Armadas Alistair Carns o la ministra de interior, Shabana Mahmood, pero ninguno de ellos cuenta a priori con los apoyos necesarios.