Claves de la dimisión de Starmer como primer ministro: qué ocurre ahora, quién puede sucederle y cuándo

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su renuncia al cargo y al liderazgo del Partido Laborista. El propio Starmer ha indicado los plazos para elegir a su sucesor, aunque eso es algo que depende de la Ejecutiva del partido.

Los laboristas quieren hacerlo lo más rápidamente posible para no ahondar en la crisis política. Si sólo hubiera un candidato, los plazos podrían acortarse y el nuevo líder del partido y primer ministro podría ser nombrado a finales de julio. En caso contrario, la situación puede alargarse al menos hasta septiembre.

Hasta el momento en que su sucesor sea nombrado, Starmer seguirá como primer ministro.

Comienzo del proceso el 9 de julio Starmer, en su comparecencia en Downing Street para anunciar su renuncia, ha pedido al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario, pero a la vez ha puesto la fecha para el comienzo del proceso. Starmer ha afirmado que el plazo para la presentación de nominaciones comenzará el 9 de julio, y que el proceso debería estar completado antes del receso del Parlamento en verano, que comienza el 16 de julio y se extiende hasta el 1 de septiembre. Los candidatos a liderar el Partido y el Gobierno deben ser diputados y tener el apoyo de al menos el 20% del grupo parlamentario (81 diputados de los 403 que tiene actualmente en el Parlamento). Además, deben tener el apoyo de al menos el 5 % de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas, entre ellas al menos dos sindicatos, que representen en conjunto el 5 % de la afiliación, recuerda Efe. Si sólo se presenta un candidato, para finales de julio podría haber un nuevo líder laborista, antes, por tanto, del regreso del periodo de sesiones el 1 de septiembre. Los medios británicos se refieren a esta posibilidad como una "coronación" del nuevo primer ministro. Pero si se presenta más de un candidato, entonces el Partido Laborista debe celebrar primarias. Según Starmer, estas deberían tener lugar antes de la reapertura del Parlamento el 1 de septiembre. A finales de ese mes se celebrará en Liverpool el congreso anual del Partido Laborista.