Pakistán y Afganistán hablan de cientos de bajas enemigas en sus enfrentamientos transfronterizos

Pakistán y Afganistán han publicado este sábado el balance de víctimas de sus enfrentamientos transfronterizos, que suman de forma conjunta más de 450 muertos.

Por un lado, las Fuerzas Armadas paquistaníes han emitido un parte de guerra asegurando un escenario de devastación total sobre las filas afganas con su operación "Ira por la Verdad", con 352 combatientes talibanes muertos y más de 535 heridos.

El Ejército paquistaní sostiene haber destruido 130 puestos de control afganos y capturado otros 26. Además, Islamabad afirma haber aniquilado 171 tanques y vehículos blindados del régimen talibán y ejecutado ataques aéreos efectivos contra 41 posiciones en el interior de Afganistán.

En el lado opuesto de la Línea Durand, el Ministerio de Defensa talibán, que bautizó su campaña como "Represalia contra la Opresión", ha informado que en los últimos dos días sus fuerzas han acabado con la vida de 110 soldados paquistaníes y herido de gravedad a otros 68.

Los talibanes han afirmado haber tomado el control de 27 puestos militares paquistaníes y han asegurado que sus drones han atacado "importantes centros e instalaciones militares" en el interior de Pakistán, provocando "docenas de bajas adicionales" entre el personal militar paquistaní.

A la disparidad de números se suma una ausencia total de pruebas materiales que den peso a las afirmaciones de ambos ejércitos: ninguno de los bandos ha difundido imágenes, vídeos o listas con la identidad de las víctimas que permitan verificar de forma independiente el alcance de sus operaciones.