Pakistán y Afganistán hablan de cientos de bajas enemigas en sus enfrentamientos transfronterizos
- Islamabad ha rechazado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán de Kabul
- Pakistán ha ordenado el cierre preventivo de centros educativos por la amenaza de atentados suicidas
Pakistán y Afganistán han publicado este sábado el balance de víctimas de sus enfrentamientos transfronterizos, que suman de forma conjunta más de 450 muertos.
Por un lado, las Fuerzas Armadas paquistaníes han emitido un parte de guerra asegurando un escenario de devastación total sobre las filas afganas con su operación "Ira por la Verdad", con 352 combatientes talibanes muertos y más de 535 heridos.
El Ejército paquistaní sostiene haber destruido 130 puestos de control afganos y capturado otros 26. Además, Islamabad afirma haber aniquilado 171 tanques y vehículos blindados del régimen talibán y ejecutado ataques aéreos efectivos contra 41 posiciones en el interior de Afganistán.
En el lado opuesto de la Línea Durand, el Ministerio de Defensa talibán, que bautizó su campaña como "Represalia contra la Opresión", ha informado que en los últimos dos días sus fuerzas han acabado con la vida de 110 soldados paquistaníes y herido de gravedad a otros 68.
Los talibanes han afirmado haber tomado el control de 27 puestos militares paquistaníes y han asegurado que sus drones han atacado "importantes centros e instalaciones militares" en el interior de Pakistán, provocando "docenas de bajas adicionales" entre el personal militar paquistaní.
A la disparidad de números se suma una ausencia total de pruebas materiales que den peso a las afirmaciones de ambos ejércitos: ninguno de los bandos ha difundido imágenes, vídeos o listas con la identidad de las víctimas que permitan verificar de forma independiente el alcance de sus operaciones.
Pakistán en alerta máxima por la amenaza de atentados
Este sábado, Islamabad ha rechazado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica.
"No habrá ninguna charla. No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar", ha dicho el portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, quien ha advertido que Pakistán actuará contra cualquier "terrorista o facilitador" en territorio afgano.
El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, aseguró la víspera que su administración estaba "abierta a resolver las tensiones" mediante la vía política.
En este contexto, Pakistán ha declarado un estado de alerta máxima y ha ordenado el cierre preventivo de centros educativos en varias zonas por la amenaza de atentados suicidas. “Pakistán está en alerta máxima tras las amenazas de los talibanes de que pueden llevar a cabo ataques dentro del país", ha dicho a Efe un responsable de seguridad bajo condición de anonimato.
A través de comunicados separados, el jefe de los talibanes paquistaníes (TTP), Noor Wali Mehsud, y el comandante de la facción aliada TTG, Hafiz Gul Bahadar, han ordenado a sus milicianos lanzar ataques masivos en el interior de Pakistán para apoyar a Kabul.
Ambos comandantes han instruido a sus células a "acudir en ayuda de los talibanes afganos" perpetrando ataques y atentados suicidas en el interior de Pakistán como represalia a la actual ofensiva militar transfronteriza de Islamabad.