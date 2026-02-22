Decenas de muertos y heridos en Afganistán por bombardeos aéreos de Pakistán
- Pakistán justifica bombardeos por “recientes atentados suicidas”, entre ellos uno en una mezquita de Islamabad
- En los últimos tres meses de 2025, 70 civiles fueron asesinados y 478 resultaron heridos en Afganistán
Pakistán anunció el domingo haber llevado a cabo bombardeos aéreos contra grupos armados en la frontera con Afganistán, donde las autoridades informaron de decenas de muertos y heridos, entre ellos niños.
Estos bombardeos son los más importantes desde los enfrentamientos que dejaron decenas de muertos entre ambos vecinos en octubre.
Pakistán los justificó por “recientes atentados suicidas”, entre ellos uno en una mezquita de Islamabad a comienzos de febrero.
El ejército paquistaní “llevó a cabo ataques selectivos basados en información de inteligencia contra siete campamentos y refugios de terroristas pertenecientes a los talibanes paquistaníes” (TTP), declaró el Ministerio de Información en un comunicado.
También se atacó a un grupo afiliado a la organización yihadista Estado Islámico (EI), añade el comunicado publicado en X por el ministro de Información, Attaullah Tarar, sin precisar dónde se realizaron los bombardeos.
El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, afirmó en X que Pakistán había “bombardeado a civiles en las provincias de Nangarhar y Paktika (este), causando decenas de mártires y heridos, entre ellos mujeres y niños”.
“Los generales paquistaníes intentan compensar las debilidades de seguridad de su país con estos crímenes”, denunció.
En el distrito de Bihsud, en Nangarhar, una excavadora removía los escombros de varios edificios en busca de víctimas, constató un periodista de la AFP.
Doce niños y adolescentes figuran entre las 17 personas muertas en el ataque contra una casa de este distrito, indicó a la AFP una fuente de seguridad afgana que pidió el anonimato al no estar autorizada a hablar con los medios.
Durante mucho tiempo cercanos, Pakistán y Afganistán se enfrentan esporádicamente desde que las autoridades talibanas tomaron el control de Kabul en 2021. Islamabad acusa a su vecino de albergar a militantes armados que lanzan ataques en su territorio, algo que el gobierno afgano niega.
Las relaciones se han deteriorado gravemente en los últimos meses hasta desembocar, a mediados de octubre, en un enfrentamiento armado de una magnitud inédita.
Frontera cerrada
Según Islamabad, los bombardeos anunciados el domingo por la mañana fueron ordenados tras varios ataques recientes en el noroeste, así como un atentado suicida que dejó 40 muertos el 6 de febrero durante la oración del viernes en una mezquita chií de Islamabad.
Este último ataque, reivindicado por el EI, fue el más mortífero en Islamabad desde el atentado con bomba contra el hotel Marriott en 2008, que dejó 60 muertos.
Aunque Pakistán es un país de mayoría suní, los chiíes representan entre el 10% y el 15% de la población y ya han sido objetivo en el pasado.
Islamabad aseguró el domingo que las autoridades talibanas, pese a sus advertencias, no habían actuado contra los grupos armados que operan desde territorio afgano.
“El Pakistán siempre se ha esforzado por preservar la paz y la estabilidad en la región, pero, al mismo tiempo, la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra máxima prioridad”, afirmó el gobierno, llamando a la comunidad internacional a presionar a Kabul.
Desde mediados de octubre, la frontera terrestre entre ambos países está cerrada, con algunas excepciones (afganos expulsados de Pakistán), lo que afecta al comercio y a la vida de poblaciones acostumbradas a cruzar de un lado a otro.
“En los últimos tres meses de 2025, 70 civiles fueron asesinados y 478 resultaron heridos en Afganistán por acciones atribuidas a las fuerzas paquistaníes”, según un informe de la misión de la ONU en Afganistán (Unama) publicado el 8 de febrero.
Los enfrentamientos más violentos entre los dos países en octubre causaron la muerte de 47 civiles afganos, entre ellos nueve el 15 de octubre en Kabul.
“El número de víctimas civiles en enfrentamientos transfronterizos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 supera con creces el registrado anualmente” desde 2011, añade la Unama.