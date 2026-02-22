Decenas de muertos y heridos en Afganistán por bombardeos aéreos de Pakistán

Pakistán anunció el domingo haber llevado a cabo bombardeos aéreos contra grupos armados en la frontera con Afganistán, donde las autoridades informaron de decenas de muertos y heridos, entre ellos niños.

Estos bombardeos son los más importantes desde los enfrentamientos que dejaron decenas de muertos entre ambos vecinos en octubre.

Pakistán los justificó por “recientes atentados suicidas”, entre ellos uno en una mezquita de Islamabad a comienzos de febrero.

El ejército paquistaní “llevó a cabo ataques selectivos basados en información de inteligencia contra siete campamentos y refugios de terroristas pertenecientes a los talibanes paquistaníes” (TTP), declaró el Ministerio de Información en un comunicado.

También se atacó a un grupo afiliado a la organización yihadista Estado Islámico (EI), añade el comunicado publicado en X por el ministro de Información, Attaullah Tarar, sin precisar dónde se realizaron los bombardeos.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, afirmó en X que Pakistán había “bombardeado a civiles en las provincias de Nangarhar y Paktika (este), causando decenas de mártires y heridos, entre ellos mujeres y niños”.

“Los generales paquistaníes intentan compensar las debilidades de seguridad de su país con estos crímenes”, denunció.

En el distrito de Bihsud, en Nangarhar, una excavadora removía los escombros de varios edificios en busca de víctimas, constató un periodista de la AFP.

Doce niños y adolescentes figuran entre las 17 personas muertas en el ataque contra una casa de este distrito, indicó a la AFP una fuente de seguridad afgana que pidió el anonimato al no estar autorizada a hablar con los medios.

Durante mucho tiempo cercanos, Pakistán y Afganistán se enfrentan esporádicamente desde que las autoridades talibanas tomaron el control de Kabul en 2021. Islamabad acusa a su vecino de albergar a militantes armados que lanzan ataques en su territorio, algo que el gobierno afgano niega.

Las relaciones se han deteriorado gravemente en los últimos meses hasta desembocar, a mediados de octubre, en un enfrentamiento armado de una magnitud inédita.