La tregua entre Pakistán y Afganistán termina tras cinco días bajo la amenaza de un conflicto en el sur de Asia

La inestabilidad no es excepción de Oriente Medio. A 1.600 kilómetros de Teherán, la capital de Irán, la amenaza de nuevos combates también sobrevuela el sur de Asia. Y es que este martes vence la tregua entre Afganistán y Pakistán, una paz de cinco días que no ha estado exenta de denuncias cruzadas por violaciones del cese el fuego.

La pausa temporal de las hostilidades, iniciadas el 26 de febrero, fue posible gracias a la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía. Entró en vigor a la medianoche del pasado 18 de marzo y concluye a las 00:00 de este martes (a las 19:00 GMT).

En el eje del conflicto actual está la seguridad y el terrorismo. Islamabad acusa al gobierno afgano de acoger a miembros del Movimiento Talibán Pakistaní (TTP, en sus siglas en inglés) en su territorio, imputación que el régimen niega. Este grupo insurgente ha reivindicado ataques mortales en suelo pakistaní y tiene como objetivo establecer un estado islámico en el país vecino.

El gobierno de Pakistán justificó el cese de los ataques como un gesto de "buena voluntad" por la proximidad del Eid al-Fitr (fin del Ramadán), pero advirtió que su operación militar se reanudaría con "fuerza renovada" ante cualquier ataque transfronterizo o incidente terrorista detectado durante la tregua.

Portavoces talibanes han denunciado este lunes fuego intermitente de morteros desde territorio paquistaní durante las últimas 72 horas. Según fuentes de Kabul, estos incidentes habrían causado la muerte de al menos tres civiles, entre ellos una mujer y un menor de cuatro años, lo que pone en entredicho el cumplimiento íntegro del pacto.

El Ejército paquistaní, que celebra este lunes el Día de Pakistán bajo medidas de seguridad, ha mantenido un silencio oficial en los últimos tres días, tras insistir inicialmente en que sus ataques fueron "altamente precisos" contra bases del grupo insurgente TTP. Ambas naciones advirtieron al aceptar el pacto de que cualquier agresión contra su territorio o sus ciudadanos recibirá una respuesta armada inmediata.

El ministro paquistaní de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, ha expresado su determinación de "erradicar la amenaza terrorista". "Pakistán sigue firmemente decidido a erradicar la amenaza terrorista", según ha expresado, para señalar que "las acciones en Afganistán (...) están orientadas a ese objetivo".