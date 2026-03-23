Un avión de transporte se estrella en el sur de Colombia con decenas de militares a bordo

Un avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia con decenas de uniformados a bordo se ha estrellado este lunes en el sur del país, según el Gobierno, que intenta ahora verificar el número exacto de víctimas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha informado "con profundo dolor" de que la aeronave, un Hércules C-130, se ha estrellado durante la maniobra de despegue en Puerto Leguízamo, en Putumayo. Equipos de emergencia se han desplazado hasta el lugar de los hechos, sin que se tenga constancia del número exacto de víctimas ni tampoco de las circunstancias de este siniestro.

El presidente, Gustavo Petro, también ha lamentado el accidente en un primer mensaje en redes sociales en al que ha lamentado los retrasos en la renovación de equipos de las Fuerzas Armadas, fruto de las "dificultades burocráticas". "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", ha añadido.

El mandatario colombiano ha aprovechado también para advertir de que "si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados". En este sentido, ha advertido de que, con los retrasos, "se pone en juego" la vida de los jóvenes.