Petro denuncia que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador: "Ha aparecido una bomba tirada desde un avión"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, después de que fuese hallada una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera con ese país.

"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

En plena guerra comercial La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. El 1 de marzo subió el gravamen al 50%. En su denuncia de este lunes sobre el hallazgo de una bomba, Petro ha manifestado que "van muchos estallidos" y que pronto hará pública "una grabación" que le llegó a su Gobierno desde Ecuador sobre lo ocurrido.

Pide la mediación de Trump El mandatario ha señalado además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra". "La soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso", añade Petro. Estados Unidos y Ecuador lanzan operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el país sudamericano