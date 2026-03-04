Estados Unidos y Ecuador lanzan operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el país sudamericano
- El Comando Sur de EE.UU. informa de una operación conjunta en territorio ecuatoriano
- Detenidas seis personas acusadas de narcotráfico en otra operación
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron este pasado martes "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra organizaciones del narcotráfico, a las que ambos gobiernos califican como "terroristas".
El Comando Sur de EE.UU. ha anunciado en un mensaje difundido en redes sociales que "juntos", fuerzas de ambos países tomaron medidas contra "narcoterroristas" que "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio". "Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", ha expresado el Comando Sur, según recoge Efe.
Desde el Ministerio de Defensa de Ecuador no han dado detalles de la operación para "no entorpecer futuras acciones".
También el martes, el ministro del Interior, John Reimberg, y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informaron del arresto de 16 personas, entre ellas un exdiputado, presuntamente vinculadas con la mafia albanesa y la organización criminal ecuatoriana de Los Lobos, que supuestamente enviaban droga a Europa en contenedores.
Encuentro de Noboa con militares de EE.UU.
La operación militar se produjo o un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, precisamente para realizar acciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional y el "narcoterrorismo", y "reforzar la seguridad hemisférica", según informó la Presidencia ecuatoriana.
Ambos pactaron iniciativas conjuntas para reforzar los controles, el intercambio de información y la coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas.
Desde inicios de 2024, Noboa mantiene declarada una "guerra" a las bandas criminales causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, con una escalada en la tasa de homicidios que superó el año pasado los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, recuerda Efe.
Como parte del "conflicto armado interno", el Gobierno ecuatoriano ha catalogado como "terroristas" a estas organizaciones criminales. El Gobierno de Donald Trump0 también ha calificado como "terroristas" a Los Choneros y Los Lobos, las dos principales organizaciones delictivas del país, vinculadas respectivamente con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México.