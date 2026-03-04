Estados Unidos y Ecuador lanzan operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el país sudamericano

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron este pasado martes "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra organizaciones del narcotráfico, a las que ambos gobiernos califican como "terroristas".

El Comando Sur de EE.UU. ha anunciado en un mensaje difundido en redes sociales que "juntos", fuerzas de ambos países tomaron medidas contra "narcoterroristas" que "han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio". "Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", ha expresado el Comando Sur, según recoge Efe.

Desde el Ministerio de Defensa de Ecuador no han dado detalles de la operación para "no entorpecer futuras acciones".

También el martes, el ministro del Interior, John Reimberg, y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informaron del arresto de 16 personas, entre ellas un exdiputado, presuntamente vinculadas con la mafia albanesa y la organización criminal ecuatoriana de Los Lobos, que supuestamente enviaban droga a Europa en contenedores.

11.34 min Cinco continentes - Noboa, las bases militares y la relación de Ecuador con Estados Unidos