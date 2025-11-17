El "No" se impone en el referéndum de Ecuador y frena la reforma constitucional de Noboa

El "No" se ha impuesto en las cuatro preguntas del referéndum celebrado este domingo en Ecuador tras haberse escrutado más del 98 % de los votos. La iniciativa del presidente Daniel Noboa proponía, como medida principal, establecer una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución y deshacerse del último legado político que conserva el correísmo.

Noboa ha aceptado su derrota y, según ha escrito en redes sociales, respetará "la voluntad del pueblo ecuatoriano". Es la primera vez que pierde en las urnas y también la única en la que se ha abstenido de comparecer ante los medios, como sí había hecho en todos los procesos electorales anteriores.

También ha fracasado la medida que permitiría el regreso de bases militares extranjeras, prohibidas desde 2008. Noboa había argumentado que los Ejércitos foráneos (especialmente el de Estados Unidos) eran fundamentales para combatir el crimen organizado, en un contexto crítico para el país. Ecuador, que alguna vez fue considerado un oasis de seguridad en América Latina, se ha convertido un punto estratégico para los narcos, que han condenado al país a una espiral de violencia sin precedentes, con un homicidio cada hora.

Su Gobierno, cuestionado por múltiples violaciones de derechos humanos, sigue insistiendo en que la mano dura es la única solución contra el tráfico de estupefacientes, y, según argumentaba Noboa, el motivo de reescribir la Carta Magna era el mismo. Para el presidente, la actual Constitución es demasiado laxa con los criminales, pero su propuesta apenas brindaba detalles sobre el futuro texto.

Al inicio de la jornada, Noboa trató de dar un golpe de efecto al informar de que las autoridades españolas habían capturado a Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, y el último gran capo que todavía seguía libre. Pero ni siquiera así pudo imponerse en las urnas.

Durante la campaña, los expertos aseguraron que una nueva carta fundamental tendría poco impacto en la seguridad, pero mucho en el proyecto político de Noboa.

Un duro golpe para Noboa y Trump Esta derrota representa un duro golpe para el oficialismo, incluso en aquellas preguntas menos estratégicas. El mandatario había propuesto, además, eliminar la financiación pública a partidos políticos y reducir el número de asambleístas. Ambas han recibido un claro rechazo: en la primera, el 'No' ha logrado un 58 % y el 'Sí' un 41,93 %, mientras que en la segunda, el 'No' ha alcanzado el 53,47 % frente a un 46,53 % del 'Sí'. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), las preguntas relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una asamblea constituyente para una nueva Carta Magna han acaparado el mayor rechazo, con un 60,64 % y un 61,65 %, respectivamente. Pero el revés no ha sido solo para el Gobierno ecuatoriano. Todos los ojos estaban puestos al norte de sus fronteras, porque desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, el presidente ultraconservador de Quito se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Washington en una región dominada por gobiernos de izquierda. Una base en el Pacífico Central supondría un apoyo clave en su "guerra contra las drogas" del Caribe que, con Venezuela y Colombia en el punto de mira, ha disparado la tensión en todo el continente. EE.UU. intensifica sus ataques en el Caribe, mientras Trump afirma que podría mediar con Maduro