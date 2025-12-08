Un nuevo enfrentamiento en una cárcel de Ecuador deja al menos trece presos muertos

Al menos nueve reos han muerto en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Machala, donde el mes pasado fueron asesinados otros 31 reclusos, en enfrentamientos entre bandas rivales, según ha informado este domingo la prensa local. Por el momento, el organismo encargado de las prisiones no se ha pronunciado sobre el nuevo suceso.

Reportes preliminares difundidos en redes sociales muestran imágenes de decenas de familiares apostados en las afueras del reclusorio de la capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Pese a la insistencia de la prensa, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones, solo se ha limitado a indicar que están "verificando toda la información con las autoridades competentes".

Los presos habrían muerto por asfixia El portal Primicias, citando fuentes policiales, ha señalado que los reos han muerto por asfixia y que ocho de ellos ya fueron identificados. También ha señalado que el motín se habría producido luego de que, alrededor de las 16.00 hora local (22.00 hora peninsular) estallara un artefacto explosivo, presuntamente un dron, en las cercanías del recinto penitenciario. Este equipo, cuya detonación se ha escuchado a varias calles, habría sido utilizado para distraer a los agentes de control mientras en el interior del penal se daba el motín, han añadido. Los trabajadores de la prisión acudieron a realizar las verificaciones del estruendo y, al volver a la cárcel, hallaron los cuerpos de los reos asesinados.

Más casos en otras cárceles El pasado 9 de noviembre, 27 presos murieron tras ser ahorcados en la cárcel de Machala, luego de que horas antes fueran asesinados otros cuatro y 33 resultaran heridos, así como un agente policial, durante un enfrentamiento entre bandas rivales. Al menos 31 presos han muerto, 27 de ellos ahorcados, tras violentos enfrentamientos en una cárcel de Ecuador El pasado 1 de noviembre doce personas fueron halladas sin vida en tres cárceles de Ecuador, según confirmó entonces el SNAI. Seis hombres fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil; otros cuatro en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca, y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte del país. En el caso de los presos de la Penitenciaría, el SNAI señaló que fueron "muertes naturales". Los reos habrían fallecido por tuberculosis, una enfermedad que habría terminado con la vida de otros doce presos este mes.