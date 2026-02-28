Al menos 15 personas mueren en un accidente de avión en el aeropuerto del Alto, Bolivia

El avión aterrizó en la tarde en el aeropuerto de El Alto, pero al tocar tierra se salió de la pista y recorrió un kilómetro, hasta acabar fuera del perímetro de la terminal aérea, con afectaciones a unos 15 vehículos que circulaban por el lugar, por causas que son investigadas.

El accidente dejó un saldo de al menos 15 fallecidos y 28 heridos que reciben atención médica en distintos hospitales de La Paz y El Alto, según informó la ministra de Salud, Marcela Flores.

La aeronave transportaba billetes del Banco Central de Bolivia El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado de prensa que la aeronave, procedente de la ciudad oriental de Santa Cruz, transportaba "valores destinados al Banco Central de Bolivia (BCB)". Según mostraron medios locales y videos difundidos en redes sociales, varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual, primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Los disturbios continuaron cuando más personas llegaron al sitio, e incluso atacaron a policías y bomberos, entorpeciendo el rescate y búsqueda de víctimas y heridos, ante lo cual se desplegaron unos 600 militares para respaldar la labor policial.

Personal de emergencia y periodistas agredidos La ministra Flores deploró, por su parte, que la turba apedreó a las ambulancias que se trasladaron al lugar para brindar atención médica a los afectados. Las agresiones de "personas que intentaban apropiarse del dinero transportado" también llegaron a periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían el suceso, denunció la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) en un comunicado. La asociación lamentó que un equipo del canal estatal Bolivia TV "fue objeto de agresiones directas, poniendo en riesgo la integridad física de su personal técnico y de prensa", mientras que periodistas de otros medios también "fueron atacados a pedradas, sufriendo graves heridas en el ejercicio de su labor". "Quienes interfieren o agreden a periodistas y personal de emergencia incurren en graves atentados no solo contra la libertad de prensa, sino también contra la labor humanitaria que corresponde en estas trágicas circunstancias", manifestó la entidad.