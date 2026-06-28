Mueren 14 personas al estrellarse un helicóptero de la petrolera Aramco en Arabia Saudí

Un total de 14 personas han fallecido este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la petrolera estatal saudí Aramco, en la costa oriental de Arabia Saudí, ha informado la agencia oficial de noticias SPA.

Una fuente oficial del Ministerio de Energía ha informado de que el accidente se produjo a las 6.00 hora local en Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería más grande del país.

El accidente ha provocado la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, "todos ellos ciudadanos saudíes", ha informado el Ministerio de Energía, que ha añadido que se ha iniciado una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente".

A principios de marzo, la refinería de petróleo de Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

Precisamente hace dos días, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.