Gran Premio de Países Bajos, en directo la carrera de MotoGP 2026: duelo por el liderato del Mundial

El Mundial de MotoGP afronta este domingo en el mítico circuito de Assen el Gran Premio de Países Bajos, décima cita del campeonato de motociclismo marcada por una lucha cerrada por el título con Marc Márquez en modo remontada, al acecho, al igual que Jorge Martín del liderato que comanda Marco Bezzechi.

El italiano le mandó un aviso a 'Martinator', compañero de equipo, ganándole una posición en la carrera al sprint. Una modalidad en la que antaño era un especialista el de San Sebastián de los Reyes, sobre todo el año que ganó el Mundial, y que no fue capaz de ganar saliendo desde la 'pole', como hará este domingo. La victoria sabatina fue para otro español, Raúl Fernández, que hizo doblete con su compañero en Trackhouse, el japonés Ai Ogura.

En el otro lado del box rojo, Francesco Bagnaia mantiene su constancia con cuatro podios consecutivos y una victoria al sprint este año, aunque sigue a 13 puntos de su compañero. Este sábado fue sancionado por pisar el 'verde' en su pelea por la sexta plaza con Márquez. Assen, donde 'Pecco' ya ha ganado en varias ocasiones, aparece como un escenario clave para medir el verdadero alcance de su reacción. Y querrá terminar bien el año antes de irse a Aprilia, de la que saldrá 'Martinator'.

Entre los españoles, Álex Márquez regresará tras su ausencia en Brno con el objetivo de recuperar sensaciones, mientras Fermín Aldeguer sigue ganando rodaje en su temporada de debut tras un sólido sexto puesto en la República Checa. Joan Mir y Luca Marini llegan reforzados tras un fin de semana competitivo con Honda, aunque el español se fue a la grava en la carrera de este sábado, y Raúl Fernández continúa consolidándose en el Top 10 con Aprilia, mientras Maverick Viñales busca mejorar prestaciones con KTM en un fin de semana exigente para la marca austriaca.

Pedro Acosta (KTM), por su parte, llega a Assen con la necesidad de reaccionar tras el abandono por problemas técnicos en Brno cuando tenía opciones de sumar un buen resultado. El murciano ya rozó el podio en este trazado el año pasado y vuelve a un circuito que podría ser propicio si KTM logra resolver sus recientes dificultades, en un contexto en el que también Brad Binder y los pilotos de Tech3 necesitan dar un paso adelante. El 'Tiburón de Mazarrón' se llevó un chasco por hacer una curva demasiado larga en la sprint y se fue a posiciones muy bajas en carrera.