Gran Premio de Países Bajos, en directo la carrera sprint de MotoGP 2026: nuevo pulso por el liderato

Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en el mítico circuito de Assen para la disputa del Gran Premio de Países Bajos que arranca este sábado con la carrera sprint, en la décima cita del campeonato de motociclismo marcada por una lucha por el título que se ha apretado tras el último Gran Premio de Chequia en Brno, donde Marc Márquez volvió a lo más alto y reactivó una pelea que parecía encaminada en otra dirección, con Jorge Martín, compañero del italiano, más cerca a tan solo 8 puntos del liderato.

El triunfo del piloto de Ducati en la República Checa, el segundo consecutivo de la temporada, le ha devuelto de lleno a la pelea por el Mundial. El de Cervera se sitúa ahora a 40 puntos del líder Marco Bezzecchi (Aprilia), en un giro de guion importante después de haber estado mucho más lejos tras el GP de Italia, y llega a Assen tras confirmar su renovación con Ducati para las dos próximas temporadas.

El campeonato, sin embargo, llega condicionado por lo sucedido en Brno, donde la sanción a Bezzecchi por conducta antideportiva cambió el equilibrio en la lucha por el título. El italiano no pudo sumar en plenitud y ve cómo su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín, se le acerca peligrosamente: solo ocho puntos separan ahora a ambos en lo más alto de la clasificación, lo que añade presión interna a la fábrica de Noale en plena batalla con Ducati.

Márquez, por su parte, vuelve a ser el gran foco tras su victoria número 101 en el Mundial y su recuperación competitiva después de un inicio de temporada irregular. El campeón del mundo insiste en que ha vuelto a sentirse capaz de luchar por todo, mientras Ducati respalda su apuesta con una renovación que asegura continuidad en el proyecto. Otro español, Fermín Aldeguer, no podrá correr en Assen al no ser declarado apto por una fractura en una vértebra durante los entrenamientos del viernes.