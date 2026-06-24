Pedro Acosta será el compañero de Marc Márquez en Ducati tras la salida de Bagnaia a final de temporada

El piloto español de MotoGP Pedro Acosta, actualmente en la escudería Red Bull KTM, será el compañero de Marc Márquez en Ducati la próxima temporada en sustitución de Francesco Bagnaia, quier pone rumbo a Aprilia, tras anunciar la marca italiana la incorporación del murciano hasta 2028.

Ducati Corse se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con Pedro Acosta para las temporada 2027 y 2028, equipo al que se unirá al término de la temporada actual, consolidando aún más el proyecto deportivo de Ducati y confirmando el compromiso de la empresa en invertir en los mejores jóvenes talentos de MotoGP", ha señalado Ducati en un comunicado.

Según el mismo, esta decisión "recompensa las cualidades del español, considerado uno de los pilotos más fuertes de su generación, gracias a los títulos mundiales logrados en Moto3 y Moto2 en apenas tres años desde su debut en el Mundial".

Acosta también ha impresionado en su estreno en la categoría reina con el título de 'Rookie' (Debutante) del Año en 2024, el cuarto puesto en la clasificación general en 2025 y un total de 13 podios.

Para Claudio Domenicali, CEO de Ducati, Acosta es sin duda "uno de los jóvenes más talentosos de MotoGP con sólo 22 años y, por tanto, es un piloto sobre el que construir otra bonita historia".