Gran Premio de Austria 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1: Hamilton busca recortar a Antonenlli

Este domingo se disputa en el circuito Red Bull Ring de Spielberg el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 donde el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que ganó hace dos domingos, con 41 años, el primer Gran Premio de Cataluá, intentará reducir diferencias con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

En directo la carrera del GP de Austria | Fórmula 1

Hamilton volvió a brillar, elevando a 106 su propio récord histórico de victorias al ganar por séptima vez en Montmeló, deshaciendo a su favor la plusmarca de triunfos en la pista de las afueras de la Ciudad Condal que lo unía al otro séptuple campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher. Y aprovechando el abandono de Antonelli -con 19 años, el líder más joven de todos los tiempos y que venía de ganar las cinco carreras previas-, Sir Lewis se situó a 41 puntos de los 156 con los que comanda el boloñés.

Fernando Alonso (Aston Martin) -en una interminable segunda juventud, a poco más de un mes de cumplir 45 años-, con 32 triunfos y 106 podios en la Fórmula Uno, nunca se le ha dado bien del todo Austria, donde su mejor resultado es un quinto, mientras su compatriota Carlos Sainz (Williams) busca remontar desde la decimocuarta plaza de la clasificación de pilotos.

En Austria nadie iguala las cuatro victorias de Verstappen, que ha ganado cinco veces en el Red Bull Ring, donde también se impuso en 2021: en el Gran Premio de Estiria; con el que ese año y el anterior Spielberg 'dobló' en el Mundial, para confeccionar el calendario de dos temporadas marcadas por la pandemia del covid-19.

En seco, en el bello circuito austriaco, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C4 (medios, raya amarilla) y los C5 (blandos, roja).

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera, con una polémica actuación bajo bandera amarilla que le permitió superar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoséptimo y penúltimo, respectivamente.