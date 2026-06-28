Mundial 2026, en directo hoy: 28 de junio, se acabó la espera; empiezan los dieciseisavos con Sudáfrica - Canadá

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 28 de junio comienzan los dieciseisavos de final y aquí no hay margen de error: si pierdes, te vas a casa. Nos centramos en el Sudáfrica - Canadá, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas.

No sólo será el duelo estelar de la jornada del domingo, sino el único. Ambas selecciones serán el centro de atención de todo el planeta fútbol, siendo dos anfitrionas de Mundiales, los africanos en 2010 y los norteamericanos en la actualidad. Sudáfrica y Canadá llegan a las eliminatorias decisivas con caminos matemáticos parejos, puesto que cada una terminó segunda de su grupo con cuatro puntos, pero con sensaciones diferentes. Mientras Canadá selló su clasificación en la segunda jornada goleando a Catar (6-0), después de empatar en su debut, Sudáfrica empezó perdiendo contra otra anfitriona, en este caso México (2-0), empató contra Chequia (1-1) y logró una histórica clasificación en la última jornada ganando a Corea del Sur (1-0). Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española después de su partido contra Uruguay, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.