Mundial 2026, en directo hoy: 28 de junio, se acabó la espera; empiezan los dieciseisavos con Sudáfrica - Canadá
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Sudáfrica - Canadá de dieciseisavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 28 de junio comienzan los dieciseisavos de final y aquí no hay margen de error: si pierdes, te vas a casa. Nos centramos en el Sudáfrica - Canadá, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas.
No sólo será el duelo estelar de la jornada del domingo, sino el único. Ambas selecciones serán el centro de atención de todo el planeta fútbol, siendo dos anfitrionas de Mundiales, los africanos en 2010 y los norteamericanos en la actualidad. Sudáfrica y Canadá llegan a las eliminatorias decisivas con caminos matemáticos parejos, puesto que cada una terminó segunda de su grupo con cuatro puntos, pero con sensaciones diferentes. Mientras Canadá selló su clasificación en la segunda jornada goleando a Catar (6-0), después de empatar en su debut, Sudáfrica empezó perdiendo contra otra anfitriona, en este caso México (2-0), empató contra Chequia (1-1) y logró una histórica clasificación en la última jornada ganando a Corea del Sur (1-0). Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española después de su partido contra Uruguay, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:45 David Alaba... alaba a España
El central austríaco David Alaba destacó este sábado tras la clasificación de su equipo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo la calidad de la plantilla de España, selección a la que se enfrentará el próximo jueves 2 de julio.
Consultado tras el empate ante Argelia sobre el significado de medirse en la próxima ronda con el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, el defensor apuntó que "significa mucho". "Es un equipo muy especial, un equipo con mucha calidad en su plantilla. Seguro que es un partido que para nosotros será muy difícil. Vamos a ver", dijo Alaba (Efe).
11:30 El 'Dibu', a más
Emiliano Martínez, guardameta de la selección argentina, se mostró contento, tras el partido ante Jordania, porque cada vez "las sensaciones son mejores" y en el próximo encuentro, contra Cabo Verde, el 3 de julio en Miami, podrá "atajar y entrenar normal", informa Efe.
El 'Dibu' Martínez se rompió el dedo anular de la mano derecha durante la disputa de la final de la Europa League con el Aston Villa, en mayo pasado, y durante ese tiempo ha estado jugando con una protección y con unos entrenamientos especiales para proteger la zona lastimada.
La pasada madrugada ante Jordania recibió su primer gol en el Mundial, pese a lo que se mostró satisfecho. "Estoy cada vez mejor. Obviamente, no es lo mismo que te metan gol o no, pero las sensaciones son las mejores", indicó en la zona mixta del estadio AT&T de Arlington (Dallas), donde Argentina se impuso por 3-1.
11:15 Colombia sueña a lo grande
La afición colombiana sueña a lo grande después de empatar con Portugal y acabar primera de grupo: “No nos para nadie”. Su rival será Ghana el próximo 4 de julio.
“🇨🇴La afición colombiana sueña a lo grande después de empatar con Portugal y acabar primera de grupo: “No nos para nadie”#FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA #MundialRTVE #colombia🇨🇴 pic.twitter.com/rhJCrvYpOE“— Teledeporte (@teledeporte) June 28, 2026
11:00 Empieza lo serio, a votar
Y como en cada partido de La 1 y RTVE Play, los compañeros de esta última nos traen la encuesta del día para adivinar el ganador.
10:30 Buenos días, aquí tienes la agenda
¡Arranca la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026! Una vez concluida la fase de grupos, llega el turno de las eliminatorias para las mejores 32 selecciones del campeonato. Llega la hora de la verdad, con duelos que supondrán para 16 combinados apearse del Mundial. Esta fase arranca con el partido Sudáfrica – Canadá, encuentro que comenzará a las 21:00 horas de este domingo 28 de junio desde el estadio de Los Ángeles (EEUU). El choque será emitido de forma gratuita en directo por La 1 y RTVE Play.