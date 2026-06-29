México, entre la ilusión por la visita de España y la euforia por el Mundial: "Es un país hermano"

En México se vive el fútbol como en pocos lugares del mundo. El país se encuentra albergando el Mundial por tercera vez en su historia, el primero de manera compartida con Estados Unidos y Canadá, y sus habitantes se han volcado con el evento.

La buena marcha de su selección, que ha contado sus partidos por victorias en la primera fase, ha espoleado aún más a su afición. Da igual que sea o no día de partido, los hinchas de ‘El Tri’ viven cada jornada como si lo fuera. Ataviados con sus camisetas, los aficionados mexicanos hacen de cada jornada mundialista una fiesta.

España ha sentido este calor en sus propias carnes. Primero en Puebla, con el amistoso ante Perú previo al Mundial, y hace unos días en Guadalajara con el enfrentamiento ante Uruguay en el cierre de la fase de grupos. Los nuestros han recibido el apoyo de una hinchada que nos considera “un país hermano” y que se posicionó del lado de la Roja en el duelo ante el cuadro charrúa.

Ellos van con su selección, pero demuestran su estima a la nuestra constantemente. “Los mexicanos lo hemos recibido muy bien. Aquí estamos muy contentos de tenerlos y somos incluso aficionados de los españoles. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos cuando quieran regresar”, comenta un aficionado a RTVE.

Observan con admiración a la selección española, a la que ven como “una potencia mundial”. “Se considera como candidata a campeona del mundo de la mano de Lamine, que es una superestrella y está haciendo las cosas muy bien”, declara otro hincha de ‘El Tri’.

“Estamos muy contentos de tener aquí a jugadores de clase mundial como Lamine Yamal o Oyarzabal. España viene fuerte con jugadores jóvenes y jugadores que juegan en equipos de las grandes ligas. Para nosotros tenerlos aquí en Guadalajara es un honor”, asegura otro joven aficionado.

Marco, un ciudadano mexicano que se enamoró del Rayo Vallecano Entre todos los aficionados mexicanos que apoyaban a España en el Estadio Guadalajara, uno sobresalía por su particular indumentaria. Caminando entre la muchedumbre nos encontramos a Marco, que portaba la camiseta del Rayo Vallecano. El hincha nos cuenta cómo se enamoró del club de la franja en un viaje a Madrid hace tres años. “Me encantó la identidad que tiene el equipo con el barrio de Vallecas, me parece única y muy especial la unión que tiene con su gente”. “Yo puedo ver en las redes sociales a los jugadores del Rayo con la comunidad como si fueran familia. Eso para mí es más que un club”, añade. Marco, natural de México DF, confiesa que está siempre pendiente de lo que hace ‘su’ Rayo Vallecano: “Sigo los partidos cada semana. Los seguí ahora en la Conference. Isi nos llevó a Leipzig, no se pudo más, pero fue una temporada fenomenal”. “Un amor a primera vista ❤️⚡️🇲🇽



Marcos es un aficionado mexicano que se enamoró del @RayoVallecano y sus valores en una visita a Madrid.



“Me encantó la identidad que tiene el equipo con el barrio de Vallecas. Es única”, ha contado a @HerreroAdrian#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RC4AvgqU9x“ — Teledeporte (@teledeporte) June 28, 2026