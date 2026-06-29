Mundial 2026, en directo hoy: 29 de junio, la canarinha pone a prueba la osadía de los 'samuráis azules'

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 29 de junio seguimos con los dieciseisavos de final y ya con un menú de tres partidos. Nos centramos en el Brasil - Japón, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas.

Recordamos el pase de Canadá, por primera vez en su historia, a octavos tras vencer a Sudáfrica en los minutos de descuento. Hoy también tendrá lugar el Alemania-Paraguay a las 22:30 horas y a la 3:00 hora española se jugará el Países Bajos-Marruecos. De este encuentro saldrá el rival de la anfitriona ya clasificada para la siguiente ronda. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del jueves, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

12:10 Zion Suzuki, el portero que quiere parar a Brasil Si Japón sigue soñando en este Mundial, gran parte de la culpa la tiene Zion Suzuki. En una selección sin grandes estrellas mediáticas, el portero se ha convertido en el hombre sobre el que gira el equipo. Con solo 23 años ya es uno de los nombres propios del torneo, hasta el punto de que Brasil tendrá que superar primero al guardameta si quiere estar en los octavos de final. Zion Suzuki, el nombre propio de una selección sin estrellas ILIAS BENTADDA SEBTI*

12:00 Súper resumen Sudáfrica-Canadá No te pierdas el súper resumen del Sudáfrica-Canadá (0-1), un partido histórico que permitirá a la selección canadiense jugar por primera vez unos octavos de final de la Copa Mundial (VER EN RTVE PLAY)

11:50 ¿Quién ganará, Brasil o Japón? Participa en la encuesta de RTVE Play para conocer tu opinión de quién pasará a la siguiente ronda.

11:40 Las claves del Brasil-Japón El segundo duelo de dieciseisavos de final ofrece todo eso que el espectador espera de una Copa del Mundo: un enfrentamiento entre Brasil y Japón, dos nacionalidades con personalidades muy marcadas, con un lugar propio en el imaginario colectivo, con dos maneras radicalmente opuestas de afrontar la vida y el juego. El de hoy es el partido perfecto para reunir ante la pantalla a los futboleros acérrimos con aquellos que dicen eso de que “de fútbol solo veo el Mundial”. Pincha en la noticia para conocer todos los datos a tener en cuenta para el partido. Brasil - Japón: el partido que trae todo lo que se le pide a un Mundial Javier Galán

11:35 Japón desafía a la invicta Brasil La selección brasileña, invicta en la fase de grupos, se lanza en la carrera a por el título del Mundial desde este lunes, con su duelo de los dieciseisavos de final frente a Japón en Houston. Vinicius, su máximo goleador en el torneo, lidera un ataque sin Raphinha, lesionado. Japón ya igualó con Países Bajos en la primera ronda (2-2) y desafía a la pentacampeona mundial, que no gana el título desde Japón y Corea 2002. “Este lunes necesitamos muchas cosas, mente, corazón, ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria”, advirtió Carlo Ancelotti. (Informa EFE) Carlo Ancelotti antes de medirse a Japón: "Brasil necesita mente, corazón e ideas claras"

11:22 Muere una persona en un tiroteo en una 'fan zone' en Estados Unidos Nos llegan malas noticias desde Estados Unidos. Al menos una persona ha muerto y una segunda ha resultado herida de gravedad a causa de un tiroteo registrado en un punto de la ciudad estadounidense de San José, en el estado de California, que acoge una 'fan zone' del Mundial de Fútbol, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente. (Informa Europa Press).

11:18 La euforia de México por el Mundial Los mexicanos están sintiendo como nadie la emoción de acoger el Mundial 2026. Por un lado, están entusiasmados por la buena marcha de su selección y por otro no esconden su ilusión de ver a grandes equipos como España. Así nos lo cuenta Adrián Guerrero. México, entre la ilusión por la visita de España y la euforia por el Mundial: "Es un país hermano" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)