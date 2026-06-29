Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 29 de junio

Comienza la hora de la verdad para Brasil y Alemania. Una vez finalizada la fase de grupos, dos de las grandes favoritas para alzarse con el trofeo entran en liza nuevamente. Abrirá la jornada la Canarinha, que se medirá a Japón. El Brasil-Japón arranca a las 19:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Houston (EEUU) y será emitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE. Por su parte, Alemania se medirá a Paraguay, que fue el tercer clasificado del Grupo D. El encuentro comienza a las 22:30 horas en el estadio de Boston (EEUU)

La pentacampeona del mundo generó algunas dudas en su arranque, tras empatar contra Marruecos, pero se han despejado en los últimos encuentros con un Vinicius que ya lleva cuatro goles y que ha marcado en los tres partidos disputados. La confianza que le ha dado al delantero el técnico Carlo Ancelotti está haciendo que veamos la mejor versión del brasileño que volverá a ser referencia en el partido ante Japón. Junto a él, Matheus Cunha y, en el centro del campo, el italiano podría volver a contar con Guimaraes y Casemiro. Menos probable es que juegue, al menos de inicio, Neymar, recuperado por Ancelotti para la selección carioca y que está viviendo su cuarto Mundial.

Enfrente estará Japón, que se ha clasificado como segunda del Grupo F, por detrás de Países Bajos y por delante de Suecia, que ha logrado también pasar de ronda como una de las mejores terceras. Su juego es totalmente diferente al del conjunto sudamericano, lo que podría llegar a desbaratar los planes de Ancelotti. De hecho, son contrarios al contragolpe y apuesta claramente por tener la pelota y realizar jugadas muy elaboradas. Frente a la contundencia ofensiva y la férrea defensa brasileña, Japón representa el toque de balón.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. En esta jornada, además, vuelven los directos de RTVE Play, con el videopódcast Fútbol de calle desde las 17:30 horas y todo el humor del equipo de CTA, con Albert Bermúdez al frente, para la retransmisión alternativa del Brasil - Japón, a partir de las 18:30 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 29 de junio Dieciseisavos de final •Brasil - Japón. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Houston (EEUU). •Alemania – Paraguay. 22:30 horas (hora peninsular). Estadio de Boston (EEUU)