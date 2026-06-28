Sudáfrica - Canadá, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo el encuentro entre las selecciones de Sudáfrica - Canadá correspondiente a los primeros dieciseisavos del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en Los Angeles Stadium te lo ofrecemos a través de La 1 y RTVE Play.

Sudáfrica, con la moral por las nubes La selección sudafricana llega impulsada por la euforia de haber alcanzado por primera vez una ronda eliminatoria mundialista. Después de un inicio complicado en el torneo, los hombres de Hugo Broos reaccionaron a tiempo y lograron una clasificación que pocos esperaban. El veterano técnico belga, se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de eliminación directa en el Mundial, en el que será su último torneo antes de retirarse. Maseko mete a Sudáfrica en las eliminatorias del Mundial por primera vez y deja a Corea en manos de las matemáticas NOELIA ÁLVAREZ

Una Canadá valiente Enfrente estará una Canadá que ha dejado buenas sensaciones durante la primera fase, especialmente en ataque. El conjunto dirigido por Jesse Marsch ha mostrado una versión dinámica y valiente, capaz de generar numerosas ocasiones y de competir de tú a tú con cualquier rival. Sin embargo, la derrota en la última jornada de la fase de grupos le impidió terminar como líder de su grupo y le obligará a disputar este compromiso lejos de casa. Kobel cierra la puerta ante Canadá y Suiza es primera de grupo ILIAS BENTADDA SEBTI*