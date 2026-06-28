Sudáfrica - Canadá, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Sigue en abierto y gratis los primeros dieciseisavos de final de este Mundial 2026 a las 21:00h
Sigue en directo el encuentro entre las selecciones de Sudáfrica - Canadá correspondiente a los primeros dieciseisavos del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en Los Angeles Stadium te lo ofrecemos a través de La 1 y RTVE Play.
Sudáfrica, con la moral por las nubes
La selección sudafricana llega impulsada por la euforia de haber alcanzado por primera vez una ronda eliminatoria mundialista. Después de un inicio complicado en el torneo, los hombres de Hugo Broos reaccionaron a tiempo y lograron una clasificación que pocos esperaban. El veterano técnico belga, se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de eliminación directa en el Mundial, en el que será su último torneo antes de retirarse.
Una Canadá valiente
Enfrente estará una Canadá que ha dejado buenas sensaciones durante la primera fase, especialmente en ataque. El conjunto dirigido por Jesse Marsch ha mostrado una versión dinámica y valiente, capaz de generar numerosas ocasiones y de competir de tú a tú con cualquier rival. Sin embargo, la derrota en la última jornada de la fase de grupos le impidió terminar como líder de su grupo y le obligará a disputar este compromiso lejos de casa.
Primer duelo oficial entre ambas selecciones
Sobre el papel, los norteamericanos parten con un ligero favoritismo gracias a la calidad de su plantilla y al nivel mostrado en varios tramos del campeonato. No obstante, Sudáfrica ya ha demostrado que sabe desenvolverse en escenarios adversos y que puede convertirse en una de las revelaciones del torneo.
Las dos selecciones solo se han visto las caras una vez en la historia del fútbol internacional (victoria 2-0 de Sudáfrica en un amistoso en 2007), por lo que este será su primer duelo oficial y su primera vez en una Copa del Mundo. Además, ambos países disputarán su primer partido de eliminatorias en un Mundial, lo que le da a este encuentro un lugar especial en sus respectivas historias futbolísticas.