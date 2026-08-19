La vuelta al cole de este año será la más cara de la historia: trucos para ahorrar y ayudas disponibles

Agosto empieza a dar sus últimos coletazos y mientras se aprovechan los últimos baños en playa y piscina, también llegan los preparativos para la vuelta al cole. Un retorno a los centros educativos ansiado y temido a partes iguales.

El comienzo del curso escolar suele venir cargado de ilusión y ganas de reencuentros para los niños y da un respiro a los padres que durante todo el verano han disfrutado de sus retoños mientras buscaban diferentes soluciones para conciliar trabajo y cuidados; pero también marca cada año un inicio que lleva aparejado un gasto importante en plena cuesta de septiembre tras las vacaciones.

El coste de la vuelta al cole para este curso 2026/2027 es el más caro de la historia en España, según el último informe de la plataforma Banqmi de iAhorro. Calcula que equipar a cada alumno costará una media de 429 euros, unos 7 euros más que en 2025. Si sumamos calzado y material extra como mochilas o papelería, el gasto puede superar los 505 euros por hijo, según el comparador de precios Idealo.

Desglose del gasto por alumno El presupuesto para la vuelta al colegio se divide en tres grandes categorías y la ropa es lo que más pesa en el bolsillo de las familias cuando llega el gran desembolso de septiembre: Ropa y uniformes: Es el gasto más grande. Comprar el uniforme completo cuesta una media de 234 euros. Además, el precio de la ropa para ir al colegio varía hasta un 20% según dónde la compres. Según los datos analizados por Banqmi, adquirir el uniforme en una tienda externa cuesta de media 212 euros, mientras que comprarlo directamente en el centro educativo eleva la factura hasta los 256 euros. 44 euros de diferencia. El consejo de los expertos: comparar.

Es el gasto más grande. Comprar el uniforme completo cuesta una media de 234 euros. Además, el precio de la ropa para ir al colegio varía hasta un 20% según dónde la compres. Según los datos analizados por Banqmi, adquirir el uniforme en una tienda externa cuesta de media 212 euros, mientras que comprarlo directamente en el centro educativo eleva la factura hasta los 256 euros. 44 euros de diferencia. El consejo de los expertos: comparar. Libros de texto: El precio medio de los libros es de casi 195 euros por alumno. La buena noticia es que este año solo han subido un 1,4%. Su precio depende mucho de las etapas educativas. Son más caros a medida que aumenta la edad, y de los programas de gratuidad de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla La Mancha , Andalucía , Navarra y la Comunidad Valenciana , los libros son gratuitos en determinados niveles de los centros públicos y concertados, mientras que las familias de alumnos escolarizados en centros privados asumen íntegramente su coste

El precio medio de los libros es de casi 195 euros por alumno. La buena noticia es que este año solo han subido un 1,4%. Su precio depende mucho de las etapas educativas. Son más caros a medida que aumenta la edad, y de los programas de gratuidad de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en , , y la , los libros son en determinados niveles de los centros públicos y concertados, mientras que las familias de alumnos escolarizados en centros privados asumen íntegramente su coste Mochilas y papelería: Las mochilas son lo que más se ha encarecido este año, con una inflación del 11%. El material de papelería, en el que incluimos los cuadernos, carpetas, estuches y lápices que compramos en el comienzo del curso, ha subido algo más de un 5%.

Diferencias sustanciales según el tipo de colegio El gasto cambia por completo dependiendo de si el colegio es público, concertado o privado. Estos cálculos tienen en cuenta ropa y libros, además de algunos gastos extra como material escolar y licencias. Colegio Público: El gasto medio por alumno es el más bajo y se sitúa en unos 332 euros, ya que no se suele usar uniforme obligatorio, aunque sí se compra el chándal escolar y la licencia de algunos programas informáticos.

El gasto medio por alumno es el más bajo y se sitúa en unos 332 euros, ya que no se suele usar uniforme obligatorio, aunque sí se compra el chándal escolar y la licencia de algunos programas informáticos. Colegio Concertado: El coste medio sube hasta los 446 euros.

El coste medio sube hasta los 446 euros. Colegio Privado: Es la opción más cara, con una media de 508 euros por alumno solo en el arranque del curso, sin contar las cuotas mensuales ni las actividades extraescolares.

Galicia y Andalucía, donde más se encarece la vuelta al cole Además de las diferencias entre centros y etapas educativas, el lugar de residencia sigue determinando de forma considerable cuánto tienen que desembolsar las familias. La Comunidad Valenciana vuelve a registrar el gasto medio más elevado, con más de 487 euros por alumno entre libros y uniformes, sin contar extras. Le siguen Cataluña, con casi 470 euros y Navarra, con 460 euros. En el otro extremo se encuentra Extremadura, con poco más de 400 euros de coste entre libros y uniforme, seguida de Canarias y Castilla-La Mancha donde volver a las aulas supone un gasto de 406 euros. Así, entre la comunidad más cara y la más barata existe, por tanto, una diferencia sustancial de 87 euros por estudiante, equivalente a aproximadamente un 21%. Sin embargo, que una comunidad sea más cara no significa necesariamente que sea la que más se encarece. Galicia, Andalucía y Extremadura registran las mayores subidas respecto al año pasado con un aumento de los costes de la vuelta al cole superior al 2,5%. Por el contrario, Castilla y León y Navarra representan las variaciones más contenidas. En estas comunidades la vuelta a las aulas costará este 2026, lo mismo que el año pasado con apenas un 0,8% de subida interanual.

La segunda mano supone un ahorro de hasta 200 euros La segunda mano juega un papel fundamental para aliviar el bolsillo de las familias. Comprar artículos usados permite reducir el gasto total de la vuelta al cole hasta en un 50%. Este año, teniendo en cuenta que los precios son los más altos de la historia, las plataformas de economía circular están registrando cifras récord de usuarios y búsquedas que ya empezaron al finalizar el curso pasado en junio. Y es que según estudios de Milanuncios y Wallapop, una familia puede llegar a ahorrar más de 200 euros por hijo si recurre al mercado de ocasión para los libros y la ropa. En los libros de texto es donde más se nota el ahorro. Comprarlos usados en plataformas digitales permite adquirirlos a mitad de precio en comparación con la adquisición de libros nuevos. Mariana asegura a RTVE Noticias que lleva todo el verano buscando los libros de su hija en plataformas de segunda mano: "Mi hija pequeña entra en septiembre a cursar Bachillerato Internacional (BI) en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Le han dado beca y es una gran oportunidad para ella, pero no cubre los libros y son muy caros, así que he decidido comprarlos de segunda mano. Mira, el de inglés, por ejemplo, me ha costado 20 euros prácticamente nuevo, cuando su precio original son 45. Hay otros más usados, o con algunas páginas subrayadas que se venden más baratos, hasta por 15 euros los he visto". También se puede llegar a ahorrar mucho llevando esta opción a los uniformes. Los lotes de ropa escolar de segunda mano reducen el coste a menos de la mitad. En este caso, al margen de las plataformas digitales, también juego un papel importante el boca a boca dentro de los propios centros educativos. Es el caso de Ángel. Tiene dos niños de 6 y 8 años, que van a un colegio privado en Málaga. Explica a RTVE Noticias que algunos padres organizan a finales de verano "una especie de mercadillo con los uniformes que les han quedado pequeños del año anterior". Nos explica que "cuando está a punto de llegar septiembre, vemos cuánto de grande ha sido el estirón del verano y en función de eso vendemos lo que tenemos del año anterior, nos sacamos algo para comprar lo nuevo y a quienes heredan los uniformes antiguos les viene bien porque los precios son simbólicos. Igual un uniforme entero lo vendes por 50 euros". Laura Pérez tiene tres hijos de 9 meses, 3 y 8 años y recurre a otra forma típica de ahorro escolar: los más pequeños van heredando cosas de los mayores tal y como cuenta a RTVE Noticias: "Mi hijo pequeño entra este año en la escuela infantil y tendríamos que pagar 120 euros por dos chándales y el babi, pero nos lo ahorramos porque lo tenemos en buen estado de la mediana. Ella, que este año empieza el colegio, va a heredar a su vez el uniforme de la mayor, que son otros 150 euros. Así que ahí ya nos estamos ahorrando 270 euros de uniformes".

Planificación anual para evitar la cuesta de septiembre Ante un desembolso de estas características, desde el Banco Mediolanum sus expertos recomiendan no tratar septiembre como un gasto excepcional, sino incorporarlo a la planificación financiera anual de la familia. “La clave está en calcular con antelación cuánto puede suponer y repartir ese esfuerzo a lo largo de los meses anteriores”, señalan. De esta manera, nos explican que un gasto elevado y concentrado en unas pocas semanas puede transformarse en pequeñas aportaciones periódicas más fáciles de asumir y que reducen la necesidad de recurrir a financiación de última hora. Si es necesario acudir a algún tipo de préstamo extraordinario, los expertos recomiendan “analizar previamente el coste real de la operación, los intereses, las comisiones y el plazo de la devolución, así como comprobar que las cuotas son asumibles dentro del presupuesto familiar”. De lo contrario, “puede generar una dinámica de endeudamiento especialmente comprometida cuando se acumula con otros gastos de la economía familiar”, añaden. "La vuelta al cole cada vez es más cara, y aunque yo he cambiado de trabajo y ahora gano más, el pico se nota. Así que nosotros planificamos las compras y las dividimos entre final de un curso y principio del siguiente, así repartimos el gasto" cuenta a RTVE Noticias Andrea Rodríguez, madre de dos niños de 10 años que van a un colegio concertado en el Ensanche de Vallecas (Madrid). Continúa explicándonos que "los libros de cada uno nos cuestan 450 euros y ya los dejamos comprados en junio, ahora en septiembre cogemos las prendas del uniforme que se les han quedado pequeñas y luego, el material escolar lo vamos comprando a lo largo del año según lo vayan necesitando". También nos cuenta que a medida que los niños se hacen mayores, los gastos extra aumentan: "Hay que hacer malabares con gastos como, por ejemplo, las zapatillas. Ahora ya quieren una marca determinada, que es más cara. Nosotros intentamos encontrar ofertas, pero eso encarece mucho el gasto anual en el colegio".