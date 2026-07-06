Argentina - Egipto: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026

Este martes, 7 de julio, desde el estadio de Atlanta, las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentarán para lograr un puesto en los cuartos de final a partir de las 18:00 horas (hora peninsular). El partido será retransmitido en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

Ambos combinados se enfrentan por primera vez en su historia y la estadística señala a Argentina como favorita, pero este Mundial 2026 está demostrando que no hay rival fácil, por lo que la albiceleste deberá hacer cambios si quiere seguir viva en la competición y aspirar a hacerse con su cuarto Mundial.

Argentina necesita despejar dudas El conjunto de Scaloni sufrió el pasado sábado para batir a Cabo Verde, que tiró de garra para forzar la prórroga y solo los goles de Lisandro y el de Borges en propia meta permitieron a los argentinos evitar la lotería de los penaltis. Por eso, para este encuentro, el técnico, que acaba de cumplir 100 partidos en el banquillo albiceleste, plantea cambios para el partido contra Egipto. Messi celebra el pase de Argentina a los octavos de final frente a Cabo VerdeAFP7 via Europa Press El principal vendrá arriba, donde Lautaro Martínez no rindió como se esperaba ante Cabo Verde. La otra opción es Julián Álvarez, que no termina de encontrar el ritmo en este Mundial. En el lateral, podría volver Tagliafico y, en el centro del campo, podría dar entrada a Leandro Paredes o Nicolás González. El que estará arriba sí o sí es Lionel Messi, que lidera el nivel goleador de Argentina y que volvió a marcar contra Cabo Verde y que se mantiene encabezando la tabla de goleadores de este Mundial, con siete tantos.

Egipto sigue batiendo récords Egipto, por su parte, llega después de haber eliminado a Australia en los penaltis, tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. Los Faraones llegan pletóricos, después de haber conseguido por primera vez en su historia superar una eliminatoria en una Copa del Mundo. Los de Hossam Hassan llegan a este encuentro invictos en la competición, pero sus números no hablan de un equipo especialmente certero de cara a gol y frágil en defensa. De hecho, en su casillero figuran ocho goles a favor y nueve en contra y su principal figura, el ex del Liverpool Mohamed Salah todavía no ha encontrado puerta en esta edición. A su lado está la otra gran estrella del fútbol egipcio, Omar Marmoush, delantero del Manchester City. Egipto celebra su clasificación para octavos frente a AustraliaSam Hodde