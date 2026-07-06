Trump vaticina que el fin de la guerra en Ucrania "está muy cerca" y que se abordará en la cumbre de la OTAN
- Las declaraciones del presidente llegan un día antes de la cumbre de la OTAN donde se tratará el compromiso con Ucrania
- En las últimas horas, un ataque ruso contra Kiev y otras regiones ha provocado la muerte de al menos veinte personas
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el fin de la guerra en Ucrania está "más cerca de lo que la gente cree" y que abordará la situación en Ucrania durante las conversaciones que mantendrá esta semana en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Turquía a partir de este martes.
"Ya lo hablaremos en la OTAN, pero creo que estamos cerca de acabarlo", ha asegurado el mandatario, en el despacho oval, en una rueda de prensa después de haber anunciado el lanzamiento de las Trump Accounts, unos fondos bancarios infantiles.
El líder de la Casa Blanca ha presumido de haber terminado con ocho guerras, y que esta iba a ser "fácil": "El presidente Zelenski quiere acabar ya, y Putin también".
Estas declaraciones de Trump se producen un día antes del inicio de la cumbre la OTAN y en momentos en que se intensifican los ataques que intercambian ambos países en guerra.
Veinte muertos en las últimas horas
Un nuevo ataque ruso lanzado contra Kiev y otras regiones durante la madrugada del lunes ha provocado la muerte de al menos veinte personas, decenas de heridos y una treintena de edificios dañados.
Las defensas antiaéreas ucranianas han interceptad misiles y drones, pero no misiles balísticos. Al menos 14 personas han muerte en la capital y otras seis en la localidad de Vishneve, a dos kilómetros de distancia. Según el Ejército ucraniano, Rusia ha lanzado un total de 68 misiles y 351 drones de distintos tipos, entre ellos 29 misiles balísticos.
Este ataque se ha producido unos días después de otra ofensiva rusa contra Kiev, que dejó al menos 30 muertos y un centenar de heridos. Estos dos ataques han supuesto una de las mayores escaladas de violencia en el conflicto en los últimos meses, en una guerra que va ya por su quinto año.
Una cumbre con Ucrania como protagonista
El aumento de la tensión militar entre Kiev y el Kremlin llega justo antes del inicio de la cumbre entre los aliados de la Alianza Atlántica, que esperan respaldar un compromiso militar para la defensa de Ucrania de 140.000 millones de euros en dos años. La mayor parte de este dinero es procedente de fondos ya asignados.
Zelenski ha aprovechado la escalada de violencia para pedir a la OTAN que facilite a su país los interceptores para los sistemas Patriot, que son los que pueden neutralizar los misiles balísticos. El presidente ucraniano acudirá también el martes a Ankara, donde tiene previsto reunirse, entre otros líderes, con Trump, para pedir más armamento, sobre todo baterías antiaéreas, para defenderse de Rusia.
En la víspera, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte ha destacado que los últimos ataques rusos contra objetivos civiles ucranianos muestran "lo desesperado" que está Putin, al tiempo que Ucrania "está cambiando en estos momentos la dinámica en el campo de batalla".
Por ello, ha dejado claro que "los aliados y los socios de la OTAN deben seguir asegurándose de que Ucrania reciba lo que necesita".