Trump vaticina que el fin de la guerra en Ucrania "está muy cerca" y que se abordará en la cumbre de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el fin de la guerra en Ucrania está "más cerca de lo que la gente cree" y que abordará la situación en Ucrania durante las conversaciones que mantendrá esta semana en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Turquía a partir de este martes.

"Ya lo hablaremos en la OTAN, pero creo que estamos cerca de acabarlo", ha asegurado el mandatario, en el despacho oval, en una rueda de prensa después de haber anunciado el lanzamiento de las Trump Accounts, unos fondos bancarios infantiles.

El líder de la Casa Blanca ha presumido de haber terminado con ocho guerras, y que esta iba a ser "fácil": "El presidente Zelenski quiere acabar ya, y Putin también".

Estas declaraciones de Trump se producen un día antes del inicio de la cumbre la OTAN y en momentos en que se intensifican los ataques que intercambian ambos países en guerra.

Veinte muertos en las últimas horas Un nuevo ataque ruso lanzado contra Kiev y otras regiones durante la madrugada del lunes ha provocado la muerte de al menos veinte personas, decenas de heridos y una treintena de edificios dañados. Las defensas antiaéreas ucranianas han interceptad misiles y drones, pero no misiles balísticos. Al menos 14 personas han muerte en la capital y otras seis en la localidad de Vishneve, a dos kilómetros de distancia. Según el Ejército ucraniano, Rusia ha lanzado un total de 68 misiles y 351 drones de distintos tipos, entre ellos 29 misiles balísticos. Este ataque se ha producido unos días después de otra ofensiva rusa contra Kiev, que dejó al menos 30 muertos y un centenar de heridos. Estos dos ataques han supuesto una de las mayores escaladas de violencia en el conflicto en los últimos meses, en una guerra que va ya por su quinto año.