El juez Peinado sigue deliberando si autoriza a Begoña Gómez a viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a Londres

A menos de 24 horas para que dé comienzo la cumbre de la OTAN en Ankara, el juez del caso Begoña Gómez sigue deliberando si autoriza a la mujer del presidente del Gobierno a viajar como parte de la delegación española y después a Londres para la graduación de su hija. Peinado, que ha enviado a juicio a Gómez, le impuso medidas cautelares que incluían la entrega del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y firmas judiciales quincenales al observar "riesgo de fuga" con el que consideraba que podrían colaborar sus escoltas miembros de la Policía Nacional.

La esposa del presidente del Gobierno — investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por el ‘software’ de la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid— entregó el pasaporte el 24 de junio, pero días después pidió permiso al juez para viajar a Ankara y Londres entre los días 7 y 10 de julio.

La acusación popular ha mostrado su "oposición definitiva y total" a que Peinado pueda autorizarle salir de España, como ella le ha solicitado, porque consideran que existe un "fundado riesgo de fuga".

En el caso de que el juez le autorizase a viajar, en primer lugar acompañaría al presidente del Gobierno a la 36ª Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de mujer del presidente y después, acabada la cumbre, asistiría a la graduación de su hija en Londres, desde donde regresará a España "en avión comercial el día 10 de julio”.

El letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, argumenta que su defendida estará durante todo el viaje acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil. En paralelo, la defensa de Gómez interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra estas medidas de Peinado.