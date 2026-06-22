Peinado cita a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte el miércoles, día de la comparecencia de Sánchez

Tras comunicar, este fin de semana, las medidas cautelares que impone sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado la ha citado el próximo miércoles por la tarde para notificarle oficialmente su decisión y requerirle la entrega del pasaporte. El magistrado pide, además, que Gómez comunique si tiene algún pasaporte adicional, ya sea diplomático o de otra nacionalidad.

Esta citación de la mujer de Pedro Sánchez en el juzgado es el mismo día en que el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que fuentes de Moncloa han señalado, en reacción a la noticia, que "no tiene límites".

“ÚLTIMA HORA | El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles para que entregue el pasaporte



Tiene que acudir a entregarlo a las 18h en los juzgados de Plaza de Castilla y comunicar si tiene algún otro pasaporte diplomático o de otra nacionalidad



En la providencia también cita… pic.twitter.com/xDz27o0uPA“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 22, 2026

Peinado ha citado, el mismo día, a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, a la misma hora del miércoles. Ambas tendrán que acudir a los madrileños juzgados de Plaza Castilla para entregar sus pasaportes, una semana después de que asistiesen a la audiencia preliminar tras la cual el magistrado abrió juicio oral contra ellas y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Peinado acusa a Gómez y Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y a Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Como medidas cautelares impuso a Gómez y Álvarez la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del territorio nacional, y la comparecencia periódica en el juzgado cada 15 días.

El magistrado argumenta estas medidas -adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír-, por que observa "riesgo de fuga" con el que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.

Esta afirmación le ha granjeado numerosas críticas de sindicatos policiales y la "más enérgica queja" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dirijido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

Precisamente este lunes, la comisión permanente del CGPJ se ha reunido para estudiar la propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, de abrir un expediente al juez. La decisión se ha acordado por cuatro votos a favor, con el voto de calidad de la presidenta, y cuatro en contra.