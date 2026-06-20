Marlaska se queja al CGPJ del "cuestionamiento" de Peinado a los policías que escoltan a Begoña Gómez y pide medidas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido este sábado una carta dirigida a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para expresar su "más enérgica queja" por el "grave cuestionamiento" realizado por el juez Juan Carlos Peinado a los agentes de Policía Nacional y, en concreto, a la escolta de Begoña Gómez, en su auto de apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno. Y le pide que adopte "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

En su auto, el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid impone a Gómez la retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional, así como la obligación de comparecer en el juzgado periódicamente cada 15 días.

Esgrime que existe riesgo de fuga y, entre sus argumentos, se refiere a los efectivos de Policía Nacional que escoltan a Begoña Gómez: "Lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

En su misiva, Marlaska dice no entrar a valorar el contenido de dicha resolución, "pues corresponde a las partes" implicadas en el proceso presentar, en su caso, los recursos que procedan (la defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que presentará recurso".

"Atenta gravemente contra la integridad" de la actuación policial Pero asegura que se ve "obligado" a trasladarle a la presidenta del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial lo que considera "un hecho de la máxima gravedad", y es que en la justificación de la adopción de medidas cautelares se hagan "afirmaciones que atentan gravemente contra la integridad de la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de sus superiores jerárquicos y, por ende, del Ministerio del Interior". Las afirmaciones de Peinado, prosigue, representan "un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho". Además, apunta a que ese "grave cuestionamiento" no solo alcanza a agentes que acompañan a las autoridades "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales". "Como Ministro del Interior, y por lo tanto máximo responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me veo en la obligación de trasladar mi más enérgica queja por las graves afirmaciones contenidas en el Auto, además de reafirmar la plena profesionalidad de los agentes que integran dichas Fuerzas y Cuerpos y de sus superiores jerárquicos". Por último, concluye: "Pongo estos hechos en su conocimiento, dada la función que corresponde al CGPJ como máximo órgano garante de la independencia judicial y de la buena imagen de la Justicia, al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".