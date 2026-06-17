Marlaska respalda la declaración de la directora de la Guardia Civil y Tellado le acusa de "cometer delitos para tapar delitos"

La comparecencia de la directora de la Guardia Civil ante la comisión del Interior del Senado tras aparecer en el sumario del caso Leire, ha estado muy presente en el intercambio protagonizado por el ministro Fernando Grande Marlaska y el diputado del PP Miguel Tellado, durante la sesión de control al Gobierno. Tellado, que ha acusado a Marlaska de "cometer delitos para tapar delitos" ha señalado que la cúpula de la Guardia Civil está "conspirando contra la Guardia Civil". El ministro ha defendido el trabajo y la independencia de todas las fuerzas de seguridad y en su respuesta al diputado popular se ha referido caso Kitchen, ahora en los tribunales: "Un ministro del interior del PP creando pruebas falsas, creando la policía patriótica y sentado en el banquillo por un delito de corrupción grave".

Tras citar el reglamento de la Guardia Civil, el secretario general del PP y diputado por La Coruña, ha criticado que Marlaska, tras ocho años como ministro del Interior, "no recobrará jamás el honor perdido en el ejercicio de su cargo". Y se ha explicado: "Hablo del honor de aquel juez que en otra vida luchó contra el crimen y quienes lo promueven", y que después, "por obra y necesidad de P.S. se convirtió en el juez que más ha trabajado por encubrir a los delincuentes de todo pelaje", le ha dicho.

Tellado cree que Marlaska "no es digno de los Guardia Civiles ni Policías Nacionales que se cuadran a su paso, no les llega ni a la suela de los zapatos". Y en referencia directa a la declaración de Mercedes González ante la comisión de Interior del Senado, le ha dicho a Marlaska que "la directora general de la Guardia Civil le he hecho quedar como el mentiroso que es reconociendo encuentros con Leire que usted había negado". "¿Actuaba la directora Guardia Civil por su cuenta o a su dictado?", le ha incriminado.

En opinión del popular, Marlaska "estaba al tanto de todo". Tellado ha acusado al ministro de ser "una pieza clave de esa organización criminal que dirigían Santos Cerdán, Leire Díez y de la que el señor Félix Bolaños era la otra Leire, pero con corbata". Y a continuación, se ha preguntado "¿Cómo es posible que a estas alturas siga siendo ministro del Gobierno de España, señor Marlaska?".

“Señor Marlaska no es digno de los guardia civiles ni de los policías nacionales que se cuadran a su paso, no está a su altura, no les llega ni a la suela de los zapatos. pic.twitter.com/nMDF1L6208“ — Miguel Tellado (@Mtelladof) June 17, 2026

Durante su respuesta, el ministro del Interior ha respaldado el trabajo de la Benemérita y ha defendido su independencia: "No creo que haya escuchado usted de ningún agente de la Guardia Civil ni la UCO que haya habido ninguna interferencia, más bien lo contrario. Ellos han manifestado el respeto a su trabajo. ¿Cree que si hubiese existido algo no hubiesen actuado?", se ha preguntado Marlaska, que defiende que el Gobierno está "dando medios, y no instrumentalizando a las fuerzas de seguridad".

"En cuanto a récords de causas penales, ministros, diputados, partidos condenados... el récord del PP es difícilmente batible", le ha dicho a Tellado, para referirse más adelante al caso Kitchen, sobre el supuesto operativo parapolicial creado por el ministerio del Interior en época de Rajoy y cuyo juicio se celebra actualmente en la Audiencia Nacional: "Insisto, un ministro del interior del PP creando pruebas falsas, creando la policía patriótica y sentado en el banquillo por un delito de corrupción grave".

"Nosotros luchamos contra la corrupción y contra todo tipo de criminalidad", ha dicho Marlaska, y "no nos quedamos en los márgenes, como hacen ustedes, que se dedican a difamar y a referirse a personas que no le pueden contestar".

Fuentes de Moncloa aseguraban, tras la declaración de Mercedes González en el Senado que la vieron "muy bien", respondiendo "a cualquier duda que pudiera haber". El Ejecutivo valora positivamente la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, que según esas fuentes ofreció las "mismas explicaciones que venimos dando", aunque "ayer fue algo más genérico".