Zapatero contesta solo a su defensa y al juez Calama, que ha ordenado retirar los móviles para evitar filtraciones

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está ya declarando este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por presuntamente liderar una trama "estable y jerarquizada de tráfico de influencias", que habría logrado el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 por parte del Gobierno a cambio de comisiones.

Antes de arrancar la declaración, el magistrado ha ordenado retirar los móviles de los presentes en la sala para evitar filtraciones, según ha podido saber RTVE. Finalmente, la comparecencia ha comenzado sobre las 9:12 horas. Zapatero solo está contestando a las preguntas del juez Calama y de su defensa, Víctor Moreno. Y es que el exjefe del Ejecutivo, como investigado que es, tiene derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo.

Además de por el rescate de Plus Ultra, el magistrado tiene intención de preguntarle por el origen de las joyas intervenidas en su despacho y cuyo valor de tasación asciende a 1,3 millones de euros, por lo que abrió la semana pasada una pieza separada y asunto que la defensa de Zapatero intentó sin éxito suspender.

Es la primera vez en la historia de la democracia que un exjefe del Ejecutivo tiene que declarar como imputado. Y lo ha hecho por varios delitos: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en el caso Plus Ultra, además del delito fiscal y contrabando, recientemente imputado en la pieza separada abierta por el juez Calama por las joyas incautadas.